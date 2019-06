La branche cinéma de Ubisoft adaptera la franchise The Division en partenariat avec Netflix.

En août 2016, Ubisoft confirmait l’adaptation au cinéma de la franchise The Division, dont l’excellent deuxième opus est disponible depuis quelques semaines sur PC et consoles. Depuis, pas l’ombre d’une bande-annonce n’a été diffusée par la firme française. Durant sa conférence organisée dans le cadre de l’E3 2019, le film a refait parler de lui avec une surprise pour la diffusion : ce sera sur Netflix.

Ubisoft a décidé de s’associer à la plateforme de streaming pour mettre en scène The Division. On peut a priori barrer la possibilité de voir le blockbuster dans les salles obscures, sachant qu’il s’agit potentiellement d’une belle exclusivité pour Netflix si la qualité est rendez-vous (il faudra relever le niveau après le piètre Assassin’s Creed).

Jake Gyllenhaal toujours de la partie

Le silence de presque trois ans entourant le projet aurait pu bouleverser les plans de Ubisoft, qui comptait associer à l’époque les stars Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain devant la caméra. Pour le moment, le duo est toujours de la partie — tout comme le réalisateur David Leigh (Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast & Furious : Hobbs & Shaw). Exception faite de la participation de Netflix, rien n’a fondamentalement changé. On ne sait pas non plus qui finance quoi.

En film, The Division s’articulera autour du scénario suivant : « Dans un futur proche, un virus pandémique se transmet par les billets de banque lors du Black Friday, décimant la ville de New York et tuant des millions de gens. À Noël, ce qui reste de la société a plongé dans le chaos. Un groupe d’agents, entraînés pour intervenir lors de catastrophes, est activé pour tenter de sauver ce qui reste. » À noter qu’il s’agit de l’intrigue du premier opus vidéoludique. Aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment.