Les aléas des négociations des droits obligent Amazon à retirer certains titres de sa plateforme vidéo. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être supprimés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus disponibles à partir de juin 2019.

Amazon Prime Video

Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, il mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement et des productions originales. Prime Video coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

À l’instar de Netflix, Amazon subit les aléas des négociations et doit parfois se résoudre à retirer des films et des séries qui ne lui appartiennent pas. Ainsi, on peut se réveiller du jour au lendemain avec des mauvaises surprises.

Voilà pourquoi, dans son programme des sorties de chaque mois, Amazon précise les contenus qui seront supprimés de sa plateforme vidéo. Sauf mention contraire, ils sont tous retirés le dernier jour du mois. Vous avez donc encore quelques jours devant vous pour en profiter.

Chaque mois, nous dressons également la liste des nouveautés qui arrivent sur Amazon Prime Video. Pour le moment, la liste est exhaustive.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter.

Séries Séries

How I Met your Mother, saison 1 à 9 — 30 juin

Il vous reste très exactement 34 jours pour binge-watcher l’intégralité de How I Met your Mother. À raison de 6 épisodes par jour, c’est jouable.

Doctor Who, saison 8 — 30 juin

Docteur qui ?

Zig & Sharko, saison 1 — 30 juin

Une histoire de hyène qui veut dévorer une sirène protégée par un requin. Pourquoi pas.

Films & Docu Films & Docu

Gotti — 30 juin

La vie du gangster John Gotti, incarné par John Travolta.

Fastlife — 30 juin

Vous aimez les comédies françaises pas très drôles ?

Caroline Vigneaux quitte la robe — 30 juin

Vous aimez les humoristes françaises ?

Kev & Gad : Tout est possible — 30 juin

Vous aimez les humoristes français (pas drôles) ?

