Las de voir toujours la même chose sur YouTube ? Numerama vous propose chaque mois cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes. Au programme : des voitures électriques et hybrides, de la géologie, des jeux vidéo, des séries TV et de l'histoire.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Pilote : les séries sous tous les angles

Pourquoi avons-nous peur des fins de séries ? C’est quoi un show runner ? Le réalisme a-t-il un intérêt ? Vous l’avez compris avec ces trois questions : il est question ici de séries TV. La chaîne Pilote s’est donnée pour objectif d’analyser ce format fictionnel, en proposant des réflexions qui vont un peu plus loin que ce que l’on peut croiser d’ordinaire sur YouTube. Deux personnes sont aux manettes : Nicolas et Arnaud.

Évidemment, la chaîne n’échappe pas au format des tops (les cinq séries les plus géniales de telle année, les cinq autres qui ont été injustement annulées), mais les deux auteurs ont dans leur besace d’autres formats. Mention spéciale à leur dernière vidéo, qui traite d’une épineuse question : la fin de série. Comment bien achever une saga ? Si vous avez vingt minutes devant vous, vous aurez un début de réponse.

Électron libre : la mobilité de demain

Sur Numerama, on s’intéresse aux transports, en particulier aux transports de demain. Vous l’avez certainement compris en découvrant notre verticale, Vroom. Il s’avère que les transports intéressent aussi Électron Libre. Plus précisément, ce sont les véhicules hybrides et électriques qui retiennent son attention. Plusieurs marques sont ainsi montrées au fil des vidéos.

Point assez intéressant pour être souligné, Électron Libre ne se contente pas de se filmer en train de faire un tour avec telle ou telle voiture : il aborde aussi certaines problématiques (comment se passe le contrôle technique d’un Tesla Model S par exemple, ou bien que reste-t-il de l’autonomie de la Smart ED après cinq ans d’utilisation ?) et prodigue divers conseils. De quoi orienter peut-être le choix de votre futur modèle ?

Excursions Virtuelles : les jeux vidéo, différemment

La chaîne Excursions Virtuelles se propose de produire des analyses et des réflexions sur des jeux vidéo considérés comme atypiques, en considérant ce média autrement et en explorant ses possibilités. Voici en tout cas sur le papier le but revendiqué par le vidéaste. Dans les faits, il s’agit surtout pour lui d’avoir un prétexte pour pouvoir parler des jeux qui lui plaisent.

La chaîne, qui existe depuis quatre ans maintenant, a eu le temps de commenter des titres comme Spore, The Stanley Parable, Starseed Pilgrim, Panoramical ou encore Night in the Woods. Des jeux dont vous n’avez peut-être pas forcément entendu parler. C’est l’occasion d’arpenter d’autres sentiers vidéoludiques et de découvrir des petites pépites qui offriront autre chose que ce que l’on voit dans les jeux triple A.

Cottereau : visualiser l’histoire

La chaîne Cottereau s’est donné une mission simple : visualiser l’histoire. Pour cela, elle fait appel à des cartes et des frises chronologiques. On trouve essentiellement des tops sur cette chaîne, comme les 100 armées les plus puissantes de l’histoire ou les 100 empires les plus vastes. Cela peut apparaître quelque peu subjectif, mais Cottereau prend soin de livrer ses sources en commentaire.

On a particulièrement apprécié la frise chronologique montrant les dirigeants français depuis Clovis jusqu’à Emmanuel Macron, avec la présentation de leur portrait, la durée de leur règne, leur fonction (roi, président, empereur, etc.) et le territoire sur lequel leur pouvoir a porté. On regrettera simplement un tropisme sur la France métropolitaine, ce qui écarte à tort les territoires outre-mer.

Science de comptoir : les roches au microscope

La géologie est un domaine qui vous intrigue ? La chaîne YouTube Science de comptoir devrait être en mesure de vous éclairer sur cette discipline. Animée par Valentine, qui est accessoirement journaliste et vidéaste scientifique, la chaîne vous expliquera pourquoi il est impropre de parler de cailloux et s’il est vrai que les géologues ont tendance à lécher leurs échantillons.

Outre la géologie, vous trouverez d’autres contenus plus généraux sur la science. Le ton se veut franchement très décontracté et humoristique, notamment avec des questions qui sont tout à fait centrales, comme : les questions, rois des cons ? On peut aussi mentionner la présence d’une certaine Fiona, sa sœur jumelle morte, qui co-anime l’émission. Enfin, si l’on veut. Vous voyez le genre !

Si aucune ne vous plaît, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de mai et juin. Sinon, il faudra attendre la prochaine édition !