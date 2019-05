George R.R. Martin a confirmé avoir joué les consultants pour un jeu vidéo japonais. Et si c'était le prochain From Software ?

« J’ai servi de consultant pour un jeu vidéo japonais », a annoncé George R.R. Martin le 20 mai 2019 sur son blog, à la faveur d’un article soulignant la fin de la série Game of Thrones. Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs sur sa probable collaboration au prochain jeu développé par From Software (la trilogie Dark Souls, Sekiro : Shadow Die Twice). Selon les informations publiées par GamesRadar ce 21 mai, le titre en question serait dévoilé à l’E3 de cette année.

La possible association entre From Software et George R.R. Martin ne donnerait pas naissance à une adaptation vidéoludique de Game of Thrones à la sauce Dark Souls. Ainsi, le jeu — édité par Bandai Namco — s’intitulerait Great Rune et prendrait la mythologie nordique comme socle pour son univers. On a déjà hâte d’en savoir plus.

George R.R. Martin consulté pour la narration ?

Voir un auteur connu pour son intransigeance se rapprocher d’un studio célèbre pour ses productions exigeantes apparaît comme un mariage parfait. D’autant que George R.R. Martin peut aider From Software sur un point que beaucoup critiquent : ses jeux sont trop cryptiques à cause de leur narration alambiquée. Selon les sources de Gematsu, Great Rune serait officialisé pendant la conférence E3 de Microsoft.

Interrogé par Numerama, Bandai Namco a indiqué ne pas répondre « aux rumeurs ni aux spéculations ».

Outre une histoire qui pourrait être mieux racontée, Great Rune s’appuierait sur les fondations des précédents titres de From Software. On y combattrait des puissants seigneurs afin de récupérer leurs pouvoirs à utiliser contre les boss suivants. Côté gameplay, la principale nouveauté serait à aller chercher dans la structure beaucoup plus ouverte qui nécessiterait de se déplacer à cheval. Autrement dit, Great Rune pourrait être le jeu le plus ambitieux de From Software.

Avec ce projet en plus, on se demande si George R.R. Martin trouvera le temps pour finir d’écrire Game of Thrones…

