Spin off de la saga Rocky, que l’on ne présente plus, Creed compte déjà deux (excellents) épisodes. C’est le deuxième — simplement intitulé Creed II — qui nous intéresse plus particulièrement, avec une sortie en Blu-ray UHD sous l’égide de Warner Bros..

Adonis Creed, fils d’Apollo, enfile-t-il sa plus belle tenue au moment d’aborder le deuxième chapitre de sa carrière ?

Suite de l’un des drames sportifs les plus réussis de ces dernières années et articulé autour de la renaissance d’une ancienne gloire — Rocky, par un Sylvester Stallone retrouvé –, Creed II continue l’épopée d’Adonis (toujours campé par un Michael B. Jordan immense). Cette fois, il doit se confronter au fils de celui qui a assassiné son père sur le ring.

C’est d’ailleurs les parcours en parallèle des deux combattants — l’un a déjà un nom, l’autre est né dans la haine — qui font la réussite de Creed II. Où Adonis doit continuer à se construire en tant qu’homme alors que l’ombre de son nom difficile à porter plane sur sa tête. Tel un fardeau qui résiste aux uppercuts.

Image L’IMAGE : 3/5

Avec son esthétique sobre et élégante, Creed II n’entend pas vous décrocher la mâchoire une fois le disque inséré dans le lecteur. Le gain en netteté par rapport au Blu-ray reste subtil et on s’étonnera davantage de la propreté de l’image (exception faite de quelques remontées de bruit intempestives).

L’apport est plutôt à aller chercher du côté de l’étalonnage HDR, qui renforce les tons chauds des couleurs et fait par exemple éclater les blancs (le peignoir de boxe d’Adonis brille comme jamais). D’une manière générale, on sent une forme de retenue dans le rendu UHD de Creed II, même si on gardera en mémoire les entrées très spectaculaires des combattants sur le ring (festival de lumières).

Son LE SON : 4/5

Le constat ne sera pas beaucoup plus élogieux sur la bande-son, présentée en Dolby Atmos en version originale. Le fait est que Creed II n’est pas un film d’action réunissant plusieurs séquences qui se prêtent bien à l’exercice du spectaculaire. Avec son emphase sur les dialogues, le long métrage privilégie l’intelligibilité des voix et la scène frontale.

Dès lors, les effets 3D, en provenance des canaux situés au plafond, ne sont pas nombreux. Ils viennent quand même appuyer les combats de boxe, avec une accentuation de l’ambiance (les applaudissements et les cris des spectateurs remplissent le salon). On peut affirmer qu’il s’agit d’une utilisation astucieuse et à propos du Dolby Atmos.

