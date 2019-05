La série d'anticipation de Charlie Brooker et Annabel Jones revient le 5 juin 2019, cette fois-ci avec 3 épisodes seulement.

Black Mirror est de retour. Après Bandersnatch, un épisode interactif « bonus » qui a beaucoup fait parler de lui en fin d’année dernière, la saison 5 arrivera finalement le 5 juin 2019 sur Netflix, comme le montre la toute première bande-annonce sortie ce 15 mai.

On y apprend que la série d’anticipation portée par Charlie Brooker et Annabel Jones, puis rachetée par Netflix en 2015, n’aura cette fois que trois épisodes, et non six comme les deux saisons précédentes.

Black Mirror : Bandersnatch a pris beaucoup de temps et d’énergie aux équipes de la série, avaient concédé ses créateurs lorsque nous les avions rencontrés à Londres en janvier dernier. C’est notamment pour cette raison que la saison 5 a pris du retard — et probablement également ce pourquoi il y a moins d’épisodes.

Black Mirror et l’oppression par la technologie

La série dystopique a pour habitude de montrer des humains débordés par l’utilisation de la technologie. La bande-annonce mise en ligne ce mardi 15 mai ne montre qu’un petit aperçu de cette atmosphère angoissante qui règne dans les épisodes de la série.

On voit notamment Andrew Scott (récemment vu dans la saison 2 de Fleabag) qui incarne un personnage visiblement instable et en colère contre l’omniprésence des smartphones.

La série accueillera également Miley Cyrus, que l’on voit quelques secondes dans ce premier trailer.