Il devient de plus en plus difficile de trouver des joueurs sur Anthem. Un nouveau problème qui ternit encore un peu plus l'image de la création de BioWare.

Malgré les critiques et les bugs, vous n’avez peut-être pas lâché Anthem. Si vous y jouez encore, vous avez toutefois peut-être rencontré un problème : le manque de compagnons pour accomplir certaines missions. Comme le rapporte Forbes : « Il devient difficile d’avoir une équipe complète pour la plupart des activités, surtout celles de haut niveau. » Si les joueurs ne font pas déjà partie d’un groupe, il n’est pas rare qu’ils se retrouvent seuls ou à deux pour effectuer une mission qui demande normalement quatre participants.

Le problème repéré par Forbes est mis en avant par des internautes sur Reddit. L’une des publications les plus commentées de la page dédiée au jeu se nomme « Anthem est devenu une ville fantôme sur PS4. » De nombreux commentaires indiquent qu’il n’est possible d’avoir un groupe complet que dans les activités « GM1 » (le niveau le plus faible). Côté Xbox, le bilan n’est pas positif non plus : dans le top 48 des jeux les plus joués, il est en 46ème position. Après seulement deux mois d’existence, il se trouve donc 14 places derrière le très critiqué Fallout 76.

Des nouveautés rares et un manque d’équilibre

Les joueurs commencent à abandonner le navire Anthem pour de bonnes raisons. BioWare promettait des nouveautés régulières pour son jeu, mais beaucoup ont été repoussées à une date inconnue. Cette décision n’a pas été bien accueillie par la communauté et a poussé de nombreux joueurs à laisser le jeu de côté.

L’autre problème à l’origine de la désertion des joueurs et joueuses est le mauvais équilibrage de Anthem. Si de moins en moins de personnes participent aux activités « GM2 » et « GM3 », c’est parce qu’elles sont bien plus difficiles à finir alors que les récompenses sont minimes. Le déséquilibre du « loot » provoque la colère de la communauté depuis le lancement du jeu, mais n’a toujours pas été réparé.

Anthem n’a-t-il donc plus aucune chance de se relever ? Si le retour sur le devant de la scène risque d’être difficile, il n’est pas impossible. La plupart des internautes sur Reddit expliquent qu’ils « attendent la correction des bugs et du nouveau contenu pour jouer. » Une fois les problèmes majeurs réglés, les joueurs et joueuses pourraient revenir sur les serveurs. BioWare devra tout de même réagir rapidement, sous peine de perdre définitivement une bonne partie de la communauté.