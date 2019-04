BioWare a mis de côté plusieurs nouveautés importantes de Anthem pour se concentrer sur la résolution des bugs. Une nouvelle qui ne fait pas de bien à la réputation déjà ternie du jeu.

Après le démarrage difficile et les bugs, Anthem n’est pas arrivé au bout de ses soucis. Dans une publication sur Reddit, BioWare a révélé le contenu de la mise à jour 1.1.0 lancée le 23 avril. Une bonne nouvelle à première vue, sauf que le post met en lumière le retard pris par le studio. En effet, pas moins de sept nouveautés prévues pour le mois d’avril ont été reportées à une date inconnue.

Des nouveautés importantes mises de côté

Le 22 février, une feuille de route indiquant les mises à jour prévues jusqu’en mai a été publiée. En avril, quinze ajouts étaient prévus, mais la moitié est passé à la trappe pour une durée indéterminée. Les nouveautés suivantes seront donc « en retard » :

Le système de maîtrise (un système de progression encore mystérieux),

Les guildes,

Les « Missions Légendaires – Phase 2 »,

Le défi de forteresse hebdomadaire,

Les classements,

Certains événements en partie libre,

« Le Cataclysme » (un événement important pour l’histoire de Anthem)

BioWare a expliqué les raisons de ce retard : « Nous avons donné la priorité à la résolution des bugs ainsi qu’à la stabilité et au déroulement du jeu. Il y a plus de choses à réparer et améliorer que nous ne le pensions. » Une déclaration difficile à avaler pour la communauté, vu que certains problèmes majeurs (comme l’équilibrage du système de butin) n’ont toujours pas été réglés deux mois après la sortie du jeu.

Des complications majeures pour BioWare

Dans l’idée, il est normal que BioWare souhaite stabiliser son jeu avant de se concentrer sur de nouvelles fonctionnalités. Malheureusement pour le studio, plus le temps passe sans nouveauté importante, plus sa création perd en intérêt. Le principe même de Anthem est d’évoluer au fur et à mesure du temps pour que la communauté avance dans l’histoire. Si le contenu tarde trop à arriver, beaucoup de joueurs et de joueuses risquent d’abandonner Anthem et de ne pas y revenir.

Difficile de prévoir ce que l’avenir réservera à Anthem, même s’il semble bien sombre pour l’instant. Certains jeux, comme No Man’s Sky, sont parvenus à se relever après des débuts catastrophiques. Anthem suivra peut-être le même chemin, mais la route sera plus difficile. La concurrence est déjà très importante (The Division 2, Destiny 2) sur le marché des jeux « d’aventures et de butins », sans compter l’arrivée en octobre prochain du mastodonte Borderlands 3. Il faudra donc que BioWare réagisse vite pour que sa production ait une chance de connaître le succès.