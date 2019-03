Bioware a annoncé avoir identifié les causes du bug pouvant provoquer le crash d'une PS4. Le studio promet un patch rapidement.

Face au bug provoquant le crash d’une PS4 lors d’une partie de Anthem, Bioware s’est décidé à réagir. C’est le chef du service online du studio, Chad Robertson, qui l’a annoncé sur Twitter : « Nous avons identifié plusieurs causes provoquant des crashs chez quelques utilisateurs de PS4. Les principaux problèmes seront résolus dans un patch la semaine prochaine. »

L’information devrait rassurer les joueurs victimes du bug, certains ne pouvant pas enchaîner deux missions sans être déconnectés du jeu ou voir leur console s’éteindre.

UPDATE : We’ve identified several causes for the temp power-down crash some PS4 users experienced. Fixes for the top issues are in patch next week. If you encounter a game crash where your PS4 console won’t respond, you can manually power down and restart it – no risk of damage.

— Chad Robertson (@crobertson_atx) March 6, 2019