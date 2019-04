Un grand nombre de joueurs ont eu la mauvaise surprise de voir toute leur progression effacée après une mise à jour du 3 avril 2019. Respawn Entertainment dit être au courant et travailler sur le problème.

C’est une mise à jour qui a coûté gros. De nombreux joueurs et joueuses d’Apex Legends ont eu la mauvaise surprise, après une update classique ce 3 avril 2019, de découvrir qu’ils étaient retombés au niveau 1.

Numerama a pu le constater avec le propre compte de la rédaction : si les commandes personnalisées ont été conservées, le jeu nous a fait recommencer comme si nous étions au niveau 1 — et donc forcés de repasser par le tutorial.

Nous avions également perdu les 3 légendes (payantes ou débloquable avec de l’expérience) que nous avions débloquées. En revanche, nous avons été re-crédités de l’argent virtuel dont nous disposions.

Après quelques minutes, les serveurs d’Apex Legends ne répondait plus, probablement mis hors service par les équipes de Respawn Entertainment pour régler le souci.

« Nous sommes au courant qu’il y a un problème avec des comptes qui ont perdu toute leur progression à la suite d’une mise à jour aujourd’hui », a écrit dans la foulée le compte Twitter officiel d’Apex Legends.

We are aware and looking into the issue with accounts losing their progress after the update today. Will provide update ASAP.

Le jeu d’EA recommande, en attendant que cet énorme bug ne soit résolu, recommande aux joueurs ne rien acheter avec l’argent virtuel et de ne façonner aucune arme en attendant.

Until the issue has been resolved we recommend players do not buy or craft anything. We'll continue to provide updates, along with an ETA, as information comes in.

— Apex Legends (@PlayApex) April 3, 2019