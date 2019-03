Le personnage Mario est la poule aux œufs d'or de Nintendo depuis sa première apparition dans les années 1980. On vous explique pourquoi il porte ce nom.

« It’s me, Mario ». Cette phrase prononcée avec un léger accent italien ne vous est sûrement pas inconnue, si vous êtes amateur ou amatrice de jeux vidéo. Depuis 1981, ce personnage vêtu de rouge est devenu une icône. Mais savez-vous pourquoi il s’appelle Mario ?

De Jumpman à Mario

Mario est apparu pour la première fois dans le jeu Donkey Kong. À l’époque, il ressemble à un petit tas de pixels mais il porte déjà sa mythique salopette, sa casquette et sa moustache.

Par contre, Mario ne s’appelait pas encore Mario mais Jumpman. Ce n’est que quelques années plus tard qu’il a été baptisé, au moment de la sortie des mythiques Mario Bros et Super Mario.

Le prénom a été choisi en référence à un homme, Mario Segale. Né en 1934, ce dernier était un homme d’affaires qui avait fait fortune dans l’immobilier. Dans les années 1980, il a loué un entrepôt à Nintendo.

Dans son livre Game over : how Nintendo conquered the world, David Sheff raconte qu’un jour, Mario Segale est entré dans l’entrepôt pour réclamer le versement de son loyer au président de Nintendo. Les équipes étaient justement en train de chercher les noms de certains personnages. Elles n’étaient pas très inspirées, et c’est comme ça que Mario est devenu Mario.

Mario Segale était Italo-américain, d’où l’accent du personnage de jeux vidéo. Il est malheureusement décédé en octobre dernier, à l’âge de 84 ans.

Mario n’a pas toujours été plombier

L’entourage de Mario est assez réduit. Il se compose de son frangin, le vert Luigi, de Peach, pour qui son cœur frétille et de quelques copains, comme Yoshi. Ses ennemis jurés sont Bowser et Wario, l’autre moustachu de la bande.

Sachez par ailleurs que contrairement aux idées reçues, Mario n’a pas toujours été plombier. Dans une interview, son créateur Shigeru Miyamoto avait expliqué que dans Donkey Kong, il exerçait la profession de charpentier. Il a ensuite bien été plombier, pendant quelques années.

En septembre 2017, Nintendo publiait une énigmatique biographie du personnage dans lequel il était écrit : « Toujours là pour faire du sport, que ce soit du tennis ou du baseball, du foot ou de la course de voiture, il fait toujours des trucs cool. Aussi, il semblerait qu’il ait été plombier il y a très longtemps… »

Ce n’est pas le seul personnage de Nintendo dont le nom est inspiré d’une personne réelle. Kirby par exemple, doit son identité à un avocat nommé John Kirby. Ce dernier avait défendu Nintendo dans un litige contre les studios Universal, à propos du jeu Donkey Kong. Les studios accusaient Nintendo de lui avoir volé l’idée de King Kong. Nintendo a gagné, et le personnage Kirby est né.

Retrouvez ici les autres noms de la tech.