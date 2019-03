Depuis sa mise à jour du 27 mars, Minecraft ne contient plus aucun mention de son créateur, Notch, dans son menu.

Créateur de Minecraft adulé des joueurs il y a encore quelques années, Markus « Notch » Personn est aujourd’hui une personnalité très controversée. Peut-être trop pour Microsoft : PC Gamer a découvert que la société avait retiré toutes les mentions du développeur dans le menu de son jeu avec la mise à jour du 27 mars.

Pour rappel, la société a racheté Minecraft en septembre 2014 pour 2 milliards de dollars. Elle peut donc changer ce qu’elle souhaite, y compris les messages aléatoires qui apparaissent dans le menu de démarrage du jeu.

Jusqu’à maintenant, Microsoft avait notamment laissé deux messages apparaître : « Made by Notch ! » (Créé par Notch !) et « The work of Notch ! » (Le travail de Notch !). Avec la mise à jour 19W13A, les deux ont disparu. La société n’a pas complètement effacé Markus Personn du jeu (son nom est visible dans les crédits), mais elle souhaite clairement éviter au maximum le rapprochement entre Minecraft et Notch.

Des propos déplacés à l’origine du changement ?

Depuis quelques années, Markus Personn tient des propos masculinistes régulièrement critiqués sur Twitter. Il expliquait par exemple en novembre 2017 que « la notion de privilège est un indicateur inventé pour oppresser » et en mai 2016 que « le mansplaining est un terme sexiste utilisé pour rendre les hommes silencieux. » On trouve des dizaines d’autres commentaires de ce genre et chacun a généré des réactions négatives. Il est également connu pour avoir partagé des théories du complot proches de l’extrême-droite et de Trump.

Le dernier propos de ce genre date du 19 mars, alors qu’il répondait à une personne non-binaire l’accusant d’être un fasciste : « Je préfère encore être un salop de fasciste qu’avoir une b*te féminine ! » Là encore, plusieurs internautes ont réagi rapidement, et c’était peut-être le bad buzz de trop pour Microsoft. Même s’il ne travaille plus sur le jeu, le nom de Notch est toujours intimement lié à celui de Minecraft. La mauvaise presse du premier peut donc encore avoir des effets négatifs sur le second, ce que la firme de Redmond doit chercher à éviter. Pour l’instant, Microsoft n’a pas communiqué sur la suppression des références.