Une nouvelle indiscrétion à propos de la future Xbox One S date la console pour le 7 mai prochain.

Les rumeurs se veulent de plus en plus insistantes : Microsoft s’apprêterait à lancer une Xbox One S sans lecteur de disque, alias la console que le géant voulait sortir à l’origine avant de revenir en arrière. Selon des documents récupérés par Windows Central le 21 mars 2019, cette troisième version serait disponible le 7 mai prochain.

La Xbox One S All-Digital sortirait en même temps dans les principaux marchés. Pourvue d’un disque dur de 1 To, elle embarquerait trois jeux : Minecraft, Sea of Thieves et Forza Horizon 3. Si un ordre de prix reste inconnu, elle serait la moins chère de la gamme aujourd’hui composée de la Xbox One S et de la Xbox One X.

Pas de Game Pass fourni avec ?

Apparemment, Microsoft positionnerait la Xbox One S All-Digital comme un pied de gamme, non comme une remplaçante de la Xbox One S. L’idée serait d’offrir le choix et, à dire vrai, on n’imagine pas la firme de Redmond supprimer la Xbox One S de son catalogue au regard de son argument vidéo. Ainsi, elle constitue un excellent lecteur Blu-ray UHD — bon marché — pour qui voudrait goûter à des films avec la meilleure qualité possible à ce jour.

Côté design, cette nouvelle version ressemblerait à une Xbox One S sans fente pour insérer un disque, ni bouton d’éjection. Elle conserverait dès lors cette finition blanche mate, laissant le noir au modèle ultra haut de gamme (la One X). Sur la boîte, un logo montrant un cercle barré serait apposé pour rappeler la caractéristique principale de cette console dont on devrait très bientôt entendre parler de manière officielle.