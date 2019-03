Quantic Dream a entériné sa rupture avec Sony en acceptant que trois de ses jeux soient sur l'Epic Games Store.

Petit à petit, l’Epic Games Store fait son nid. Après avoir récupéré deux exclusivités de taille ces dernières semaines — The Division 2 et Metro Exodus — au détriment de Steam, Epic Games a signé un deal avec Quantic Dream. Dans un tweet publié le 20 mars 2019, le studio français a annoncé le lancement de Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human sur PC. Ils seront disponibles cette année.

Cela veut dire que Sony, qui a pourtant financé leur développement, va perdre l’exclusivité de ces trois jeux narratifs. « Ce nouveau partenariat avec Epic nous permet maintenant d’étendre nos produits à une plus grande base de fans et permettre aux joueurs PC de profiter de nos jeux », a confié Guillaume de Fondaumière, co-fondateur de Quantic Dream.

Thrilled to announce that HEAVY RAIN, BEYOND : TWO SOULS and DETROIT : BECOME HUMAN will release later this year for the first time on PC in the @EpicGames Store. #QuanticDream #HeavyRainPC #BeyondTwoSoulsPC #DetroitBecomeHumanPC #EpicGamesStore pic.twitter.com/bjW08ZrbCD

— QUANTIC DREAM #DetroitBecomeHuman (@Quantic_Dream) March 20, 2019