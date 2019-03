Au cours de son émission Inside Xbox, Microsoft a confirmé l'arrivée de Halo : The Master Chief Collection sur PC.

La Xbox a définitivement perdu l’exclusivité du jeu vidéo qui a été son emblème : la compilation Halo : The Masterchief Collection va bientôt débarquer sur PC. Lors de son émission mensuelle Inside Xbox, Microsoft a officialisé l’arrivée de la saga sur le Microsoft Store et sur Steam. La firme américaine continue donc de soigner sa communauté hors console, laquelle réclamait depuis longtemps l’arrivée de la saga complète sur PC.

Dire que Halo était jusqu’à maintenant une exclusivité Xbox n’est pas complètement vrai. On trouvait déjà sur Steam les spin-offs Halo Wars (un jeu de stratégie), Halo : Spartan Strike et Halo : Spartan Assault (deux shoot ’em up). Voici donc les épisodes principaux prochainement disponibles sur la plateforme de Valve :

Halo Reach

Halo : Combat Evolved Anniversary

Halo 2 Anniversary

Halo 3

Halo 3 ODST

Halo 4

Plutôt que de sortir tous les portages d’un coup ou dans l’ordre de leur apparition sur le marché, Microsoft a choisi de suivre la chronologie de la saga. Halo Reach sera donc le premier à débarquer sur PC (et sur Xbox One en même temps). Ce sont les studios Splash Damage et Ruffian Games qui s’occuperont du portage.

Pour quand et pour quel prix ?

On sait presque tout du portage PC de la saga Halo, si ce n’est la date de sortie de chaque jeu. Les prix aussi sont inconnus, sachant qu’il sera possible d’acheter chaque épisode individuellement ou la collection complète, comme sur Xbox One. Microsoft compte répondre à ces questions entre le 15 et le 17 mars prochain, lors du Halo Championship Series Invitational qui prend place au festival South by Southwest. L’attente ne sera donc pas trop longue.

343 Industries a également profité du Inside Xbox pour donner des nouvelles de Halo Infinite. Le studio a ainsi promis que les prochaines aventures de Master Chief auront droit à une présentation lors de l’E3 2019.