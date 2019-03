Good Omens, la prochaine série phare d'Amazon, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce.

Alors que les réseaux sociaux n’ont d’yeux que pour le nouveau trailer de Game of Thrones, Good Omens s’est également illustré en vidéo cette semaine. S’il ne s’agit pas de sa première bande-annonce, elle en révèle beaucoup plus sur ce que la série aura à proposer. En un peu plus de 2 minutes 30, on obtient un véritable aperçu de tous les personnages et des épreuves qu’ils devront affronter.

Enfer, Cavaliers de l’Apocalypse et casting de rêve

Good Omens raconte l’arrivée, dans un futur (très) proche, de l’Antéchrist sur Terre et le début de l’Armageddon. Très attachés à l’humanité après avoir passé des milliers d’années à vivre à ses côtés, l’ange Aziraphale (Michael Sheen) et le démon Crowley (David Tennant) s’associent pour sauver le monde.

Comme le montre la bande-annonce, empêcher l’Apocalypse ne sera pas de tout repos. L’ange et le démon devront faire face aussi bien aux Cavaliers de L’Apocalypse qu’à des murs de flammes, en passant par des soucoupes volantes et quelques courses poursuites. Le trailer reflète bien l’œuvre originale (le roman de Terry Pratchett et Neil Gaiman) en mêlant humour, action et séquences absurdes. On espère qu’il ne s’agit pas que d’une impression et que toute la série suivra cette direction. Avec Neil Gaiman aux commandes, on ne se fait pas trop de souci à ce niveau.

Enfin, la vidéo montre des images du casting quatre étoiles de la série, à commencer par les deux acteurs principaux. On souligne donc à nouveau la présence de David Tennant, notamment connu pour son rôle du Docteur dans Doctor Who, et de Michael Sheen, qui jouait Tony Blair dans le film The Queen. Le nouveau trailer nous donne également un premier aperçu de John Hamm (Mad Men, Baby Driver) dans son rôle de l’ange Gabriel. Pour conclure le quatuor en beauté, on aperçoit brièvement Benedict Cumberbatch (Sherlock, Imitation Game) qui prête son visage et sa voix à Satan. Autant dire que le talent est au rendez-vous.

Good Omens sortira exclusivement sur Amazon Prime le 31 mai 2019.