Julien Lausson - il y a 1 minute Pop culture

Une bande annonce d'un Star Wars, c'est bien. Mais à quoi ressemblerait une bande-annonce pour tout Star Wars ?

C’est en quelque sorte la bande-annonce ultime de Star Wars, celle qui réunit toutes les intrigues développées par la saga cinématographique en une seule et même vidéo de cinq minutes. Et ce n’est pas Disney qui en est à l’origine, ni sa filiale Lucasfilm en charge de cet univers, mais deux passionnés qui ont passé tout un week-end à amalgamer l’essence des dix films pour donner naissance à Star Wars Always.

Ces deux passionnés sont Topher Grace, un acteur américain que l’on peut apercevoir dans la série That ’70s Show et dans le film Spider-Man 3, et Jeff Yorkes, son compatriote qui officie en tant que monteur indépendant de films et de bandes-annonces.

« Pourquoi les studios ne produisent-ils pas des ‘méga-trailers’ qui relient tous les films d’une franchise et vous rappellent pourquoi vous êtes tombés amoureux au départ ? Ça ne serait pas génial ? ! Eh bien, c’est ce que mon pote Topher Grace et moi avons pensé… », a confié ce dernier sur Twitter, en commentant la sortie de ce projet sur YouTube. Le résultat est saisissant.

Les deux partenaires ont ainsi mis dans une même marmite les ingrédients suivants : les trois films de la trilogie initiale, évidemment, mais aussi les trois longs-métrages de la prélogie, les Épisodes VII et VIII, qui sont sortis en 2015 et 2017, sans oublier les deux récits dérivés de la saga, à savoir le très dramatique Rogue One et le hautement controversé Solo.

Bien sûr, les esprits chagrins diront que la bande-annonce manque d’homogénéité, car la qualité de l’image varie d’une trilogie à l’autre : faut-il s’en étonner ? Près de quarante ans séparent la sortie du tout premier film Star Wars au cinéma, en 1977, du tout dernier sorti en date, Solo, arrivé en 2018. Un écart qui ne cessera de se creuser avec l’arrivée d’autres films dans les années à venir.

Les plus attentifs d’entre vous feront remarquer qu’il manque toutefois trois œuvres pour que le projet soit véritablement complet : l’Épisode IX, dont la sortie au cinéma est planifiée pour la fin de l’année 2019 — une bande-annonce devrait arriver d’ici deux mois, sans doute au même moment que l’arrivée d’Avengers : Endgame –, Au temps de la guerre des étoiles, aka The Star Wars Holiday Special, qui est une espèce de sortie de route improbable de la licence en 1978, et L’Aventure des Ewoks.

Les fans s’approprient Star Wars

Évidemment, Star Wars Always n’est en aucune façon le premier trailer du genre à être créé par des fans. Il en existe bien d’autres sur le web et certaines créations méritent le détour — on pense par exemple à toutes les parodies qui ont détourné la sortie de la toute première bande-annonce du Réveil de la Force, en 2015. Dans un autre genre, plus abouti, il y a aussi eu The Phantom Edit.

Là, il ne s’agit pas d’un montage de bande-annonce, mais carrément de film. Réalisé par Mike J. Nichols, il propose un réagencement de La Menace Fantôme, c’est-à-dire de l’Épisode I, en retirant un certain nombre de scènes ne servant pas directement l’intrigue et en réorganisant le déroulé de certaines séquences entre elles. Ce projet, salué par le public et la critique, a même droit à sa fiche sur Wikipédia

Un travail similaire a aussi été fait avec l’Épisode II, Attack of the Phantom.