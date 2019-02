Il y a des célébrités qu'on adore, mais dont on ne sait toujours pas écrire le nom. Un site a été créé pour nous déculpabiliser sur le sujet, en montrant que les internautes sont globalement comme nous.

Avez-vous déjà essayé de chercher une information sur Jake Gyllenhaal ou Scarlett Johansson sur Google ? Si oui, vous avez sûrement eu bien du mal à écrire correctement leurs noms. Un site repéré par The Next Web ce 25 février 2019 va vous faire déculpabiliser.

People's attempts to spell "Gyllenhaal", as a Sankey diagram. Success rate ≈ 20 % pic.twitter.com/WI9S6tmW61 — Colin Morris (@HalfEatenScone) January 14, 2019

Le site s’appelle « The Gyllenhaal Experiment », en hommage à Jake et Maggie Gyllenhaal, acteur et actrice. Son créateur Colin Morris s’est intéressé aux commentaires publiés sur Reddit qui contenaient l’expression « (sp ?) ». Ce terme est utilisé sur le site pour indiquer que l’on n’est pas sûr de l’orthographe d’un nom. Sans surprise, le nom de Jake Gyllenhaal est l’un de ceux qui sont le plus revenus.

600 000 tentatives, et peu de réussites

Colin Morris a aussi répertorié 600 000 tentatives pour écrire Scarlett Johansson, suivies d’un « (sp ?) ». Plus de deux tentatives sur trois se sont soldées par un échec.

« The Gyllenhaal Experiment » montre quelles sont les erreurs les plus fréquentes pour chaque nom. Ci-dessous, voici comment les utilisateurs de Reddit peuvent écrire le prénom de Britney Spears. Sur 608 000 tentatives, 489 000 l’ont bien orthographié. D’autres ont préféré Brittany, Briteny ou encore Briney (oui…).

Si vous avez quelques minutes à perdre devant vous, le site contient un petit jeu. Il consiste à devoir écrire l’orthographe d’une personnalité correctement. Et on vous souhaite pour cela bien du courage.