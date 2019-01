Ian Bell continue d'être très bavard sur la Mad Box, qui pourrait se doter d'une manette avec... un écran.

Au début du mois de janvier, Ian Bell, CEO et fondateur de Slightly Mad Studios, découvrait Twitter en levant le voile sur la Mad Box — une console surpuissante aux ambitions démesurées. Toujours très bavard, il a dévoilé, le 21 janvier 2019, un concept de manette qui pourrait accompagner la machine.

Force est de reconnaître que Slightly Mad Studios… ne manque pas d’idées. Si on peut douter de l’ergonomie de l’objet, très carré, le pad devrait empiler tous les artifices possibles et imaginables. À commencer par un écran.

Un GamePad en mieux ?

L’écran de la manette Mad Box ne devrait pas être en mesure d’afficher ce qui se passe sur la télé — façon GamePad de la Wii U. En revanche, il pourrait renseigner certaines informations essentielles pendant une partie. Sur les rendus, on peut voir les vitesses dans un jeu de course, son statut dans une session en ligne ou encore un clavier virtuel. L’écran semble prendre suffisamment de place autour des boutons physiques et des sticks asymétriques pour indiquer l’état de la batterie et proposer divers raccourcis. Les ingénieurs n’ont pas oublié les gâchettes et les ailettes à l’arrière.

On notera que le look de la Mad Box a changé depuis le premier prototype. Ces dernières semaines, Ian Bell a fait voter les joueurs pour déterminer le design le plus populaire. En l’état, elle ressemble un peu plus à une console traditionnelle. Même si elle s’illuminera en fonction de son mode d’utilisation (du bleu pour les jeux vidéo, du rouge pour Netflix, du vert pour la musique…).

Indulge. x pic.twitter.com/uQYxp62nYr — Ian Bell CEO SMS (@bell_sms) January 14, 2019

Crédit photo de la une : Twitter Ian Bell Signaler une erreur dans le texte