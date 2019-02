Film « cerveau off par excellence », Pacific Rim est assurément l'un des meilleurs représentants du format UHD.

La séance 4K du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Réalisé par Guillermo Del Toro, cinéaste dont la carrière est reconnue, Pacific Rim a tout du blockbuster taillé pour s’imposer comme une vitrine du format UHD.

Et c’est précisément ce qu’il est, à défaut d’être un grand film : s’appuyant sur une image léchée et une bande son pleine de qualité, le Blu-ray UHD de Pacific Rim est un incontournable pétri de qualités. On vous dit tout.

Film Le film

Avec Pacific Rim, Guillermo Del Toro met tout son savoir-faire au service d’un hommage aux films de monstres (les Godzilla et compagnie). S’il plaide coupable quant à son scénario écrit sur un timbre poste, il n’a aucun égal dans sa manière d’accoucher de joutes impressionnantes entre robots et grosses bestioles. C’est, après tout, son seul intérêt.

Chorégraphié à la perfection, Pacific Rim relègue son casting au rang de faire-valoir pour mieux mettre en avant ses combats dont rêve probablement, en secret, la saga Transformers. Il est juste dommage que son héritage ait enfanté d’une suite au ras des pâquerettes.

Image L’IMAGE : 5/5

Un top démo comme le support UHD le mérite. Tout simplement. Si le Blu-ray 3D assénait déjà un gros coup de poing, son homologue 4K est un véritable uppercut. C’est simple, on ne trouvera rien à dire sur la qualité. Et, dans ces conditions, il apparaît difficile de ne pas répondre à l’invitation. On s’assoit, on ouvre grand les yeux et on apprécie le spectacle de la première à la dernière minute.

C’est ne pas tant le gain en définition, palpable, qui enterre le Blu-ray, plutôt la palette de couleurs qui est totalement revigorée grâce à l’encodage HDR. Bien aidée par les nombreux effets d’éclairage (lumière, néons), la technologie livre ici son meilleur au moment de marier des noirs d’encre à des teintes fluorescentes. De toute évidence, Pacific Rim, au-delà de ses qualités artistiques évidentes, est le premier Blu-ray UHD à conseiller pour en prendre plein la vue.

Son Le son : 5/5

Concernant la piste sonore, bel et bien en Dolby Atmos dans sa version originale, on vous conseille de vous cramponner à votre siège. En effet, quand les Jaegers et les Kaiju se rendent coup pour coup, chacune des enceintes est sollicitée avec une précision bienvenue. En résulte une spatialisation orchestrée d’une main de maître, garante de cette impression d’être au centre des joutes.

Bien évidemment, compte tenu du genre dans lequel s’inscrit Pacific Rim, la puissance est de mise. Mais elle repose sur un équilibre de tous les instants, n’enfermant ni effet ni dialogue dans un brouhaha inaudible. Tant mieux, puisque ce (faux-)pas aurait pu être franchi.

