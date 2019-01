Après avoir récupéré les droits de diffusion de la Premier League, Canal+ envisage de les partager avec RMC Sport.

RMC Sport diffusera peut-être des rencontres de Premier League la saison prochaine, malgré la perte des droits au profit de Canal+. L’information émane de nos confrères de l’Équipe qui indiquent, le 14 janvier 2019, que la chaîne cryptée pourrait rétrocéder une partie des matches au groupe Altice.

Canal+ a confirmé dans ces mêmes colonnes avoir adressé une demande à la ligue anglaise, qui doit valider cet échange — et ne le fera peut-être pas. Apparemment, le principe de la co-diffusion serait retenu : Canal+ proposerait tous les matches et RMC Sport en offrirait une partie à ses abonnés. Après l’officialisation de la perte des droits, SFR s’était empressé de publier un communiqué portant sur des négociations.

Canal+ lorgnerait-il sur la Ligue des Champions ?

Un tel rapprochement entre Canal+ et RMC Sport — sous réserve qu’il soit accepté — ne peut être que salué à une époque où les droits TV s’éparpillent, poussant les fans de foot à multiplier les abonnements et à payer toujours plus. On rappelle que les deux diffuseurs se sont déjà entendus pour rendre les chaînes RMC Sport — qui ont l’exclusivité des compétitions européennes — accessibles sur le satellite de Canal.

Peut-être que cet accord permettra à Canal+ de récupérer quelques matches de la Ligue des Champions selon la règle du donnant-donnant (là encore, il faudra obtenir l’autorisation d’une grande instance) alors qu’il perdra la Ligue 1 à partir de 2020. En plus de foot, Canal+ est également la chaîne à privilégier pour les férus de sports mécaniques (Formule 1, MotoGP et WRC).