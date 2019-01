Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Temps mort Temps mort

Il est toujours frustrant de tomber sur une petite pépite au gré de ses pérégrinations sur YouTube et de constater que cela fait bien longtemps qu’aucune nouvelle vidéo n’a été mise en ligne. C’est ce qui nous est arrivé en découvrant la chaîne Temps Mort, animée par Dari Beliakhov. Le dernier contenu mis en ligne remonte à cet été. Pourtant, malgré cette inactivité qui s’installe, la chaîne mérite le détour.

Plusieurs programmes sont proposés. Il y a la série du « Nettoyeur de mythes » qui, son nom l’indique bien, sert à démêler le vrai du faux sur certaines pratiques que l’on prête aux anciens peuples, comme les Aztèques et les Égyptiens, ou bien celle appelée « Temps mort », qui permettait d’organiser des diffusions en direct autour de l’histoire mais aussi de l’archéologie.

Music Animation Machine Music Animation Machine

La musique est un art qui s’écoute. Mais peut-elle être aussi représentée visuellement ? D’aucuns diront qu’il suffit de consulter la partition du titre qui est jouée, à condition de savoir la déchiffrer. Stephen Malinowski propose une approche un peu différente. Cet Américain, qui est tout à la fois pianiste, compositeur, ingénieur informatique et inventeur a mis au point un projet fascinant, la Music Animation Machine.

Le principe est tout simple : il s’agit de représenter visuellement une musique en train de jouer, grâce à des animations visuelles : hauteur de note, instruments, tempo… grâce à des codes couleurs et des formes géométriques, il devient très simple de décomposer la richesse de certaines symphonies et de se concentrer sur un instrument en particulier qui sinon passerait peut-être inaperçu.

Monsieur Bidouille Monsieur Bidouille

Vous êtes du genre à bricoler des gadgets, construire vous-même votre ordinateur et faire des travaux manuels ? Alors la chaîne de Monsieur Bidouille devrait vous plaire, puisqu’on y parle d’impression tridimensionnelle, de fab lab, de découpe au laser ou au plasma (rien que ça !), de modélisation informatique, d’électronique, de mécanique et d’activités do it yoursefd (DIY).

L’intéressé aborde aussi sur sa chaîne plusieurs sujets relatifs à l’informatique, à la programmation et aux réseaux de télécommunications. Citons par exemple une vidéo qui est consacrée à la neutralité du net, une autre abordant le chiffrement des communications et une dernière qui s’intéresse à la question de la propriété des données personnelles.

JPCMHD JPCMHD

Vous avez peut-être déjà croisé des publicités japonaises en vous baladant sur le web. Par rapport à celles qui sont tournées pour le marché français, le décalage est grand ! C’est souvent loufoque et absurde et même si on ne comprend pas un traître mot de ce qui est raconté, les images seules suffisent la plupart du temps à se faire une idée générale de ce que la réclame cherche à promouvoir.

Si vous êtes en quête d’autres spots publicitaires nippons, la chaîne JPCMHD (japanese commercials in high definition) va avoir de quoi vous occuper pendant plusieurs soirées à venir. Même si elle n’a plus été mise à jour depuis bientôt un an, elle regorge de contenus. On ne peut pas vraiment vous en faire la description : le mieux à faire, c’est encore d’appuyer sur lecture.

Le Réveilleur Le Réveilleur

En 2015 avait lieu à Paris la conférence sur les changements climatiques, la fameuse COP21. C’est aussi en 2015 que la chaîne Le Réveilleur a vu le jour. Et forcément, il y est beaucoup question d’environnement et de climat : acidification des océans, périodes interglaciaires, pollution de l’air, pic pétrolier, trou dans la couche d’ozone, épuisement des ressources en eau, etc.

Les thèmes ne sont évidemment pas très gais, car ils exposent les conséquences lourdes qu’ont les activités humaines sur la biodiversité et le climat. Des contenus plus politiques et économiques sont aussi proposés sur la chaîne du Réveilleur, celui-ci déclarant qu’on ne peut comprendre et trouver des solutions à la situation environnementale actuelle sans la rattacher à ces deux domaines.

Sachez qu’en décembre, nous vous avions suggéré de suivre les chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : P.A.U.L (biographies), Simon Cogite (philosophie), Clémence Pouletty (culture), Glamouze (humour) et Doc Geraud (game design). Si aucune ne vous plait, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois d’octobre et de novembre. Sinon, il faudra attendre la prochaine édition !