Vous voulez connaître vos habitudes sur Apple Music ? Cette application gratuite est faite pour ça.

Apple Music, principal rival de Spotify sur le marché des plateformes de streaming musical, ne permet pas de connaître ses habitudes. Fort heureusement, NoiseHub a développé une application gratuite spécifiquement conçue à cet effet, disponible sur l’App Store depuis le 13 décembre 2018.

Intitulé Music Year in Review, le logiciel, comme son nom l’indique, résume l’année 2018 avec quelques statistiques tirées de son abonnement Apple Music (à partir de 9,99 euros par mois). Il suffit de lier son compte pour accéder à une infographie qui reprend les codes de Spotify, mettant en avant vos préférences et vos pratiques. Mais on reste loin de ce que propose la plateforme concurrente, devenue spécialiste dans les rétrospectives — cette année, Spotify propose à tous ses abonnés une playlist des titres qu’ils ont le plus écoutés, mais aussi de ceux qui ont le plus éloigné de leurs goûts habituels.

Notez que vous pouvez passer l’étape demandant de renseigner une adresse mail.

Quel artiste avez-vous le plus écouté en 2018 ?

Bien qu’elle manque d’un peu de peaufinage, Music Year in Review fournit des données sur :

L’artiste que vous avez le plus écouté ces douze derniers mois (en nombre d’heures) ;

Le genre, l’artiste et la chanson que vous avez le plus écoutés ;

Le top 5 des chansons que vous avez le plus écoutées ;

Le top 5 des artistes que vous avez le plus écoutés.

L’analyse n’est pas très poussée (par exemple, impossible de connaître les appareils les plus utilisés) mais, à minima, Music Year in Review vous rassurera — ou non — sur vos goûts en matière de musique. Si vous les assumez, vous pourrez même partager les images fournies directement sur les réseaux sociaux (Twitter et Instagram).

