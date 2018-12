Un nouveau cas judiciaire arrive sur le bureau d'Epic Games. Après le rappeur 2 Milly, c'est l'acteur Alfonso Ribeiro qui exige des droits sur une danse Fortnite, tirée de sa performance dans le Prince de Bel-Air.

Les problèmes juridiques d’Epic Games concernant les danses de son jeu Fortnite se multiplient. Cette fois-ci, c’est Alfonso Ribeiro, l’interprète de Carlton dans la série iconique des 90’s Le Prince de Bel-Air, qui attaque l’entreprise en justice. Sa danse culte, sur la chanson It’s not Unsual de Tom Jones, a été retranscrite au mouvement près dans Fortnite, sans son accord. L’acteur réclame des droits sur les ventes dématérialisées en jeu.

Sortie le 2 janvier 2018, la danse Bel-Air (ou Fresh dans la version anglaise) coûte 800 V-Bucks, soit un peu plus de 7 euros, si le joueur paie en argent réel. Vu le nombre de joueurs qui investissent de petites fortunes sur le jeu, les bénéfices tirés de ces ventes se comptent en milliers d’euros.

Si Epic Games ne se cache pas de l’origine de cette danse, l’entreprise n’aurait pas consulté l’acteur avant d’utiliser ses danses, d’après ses avocats. « Epic a profité de façon non loyale de l’exploitation de la créativité, de la côte d’amour et de la célébrité de Ribeiro, sans son consentement, ni son autorisation », accusent les juristes dans le dossier.

Depuis un mois, les artistes à l’origine des danses Fortnite commencent à se mobiliser. L’acteur de Scrubs Donald Falson s’était exprimé sur le sujet dès la mi-novembre. Non crédités, ils ne sont pas non plus rétribués, et Epic Games ne leur a pas demandé d’autorisation. 2 Milly avait attaqué le créateur de jeu vidéo au début du mois pour sa danse Milly Rock. L’interprète de Carlton a choisi le même cabinet d’avocat pour le représenter.

De nombreux artistes noirs, rappeurs, acteurs ou chanteurs sont concernés et pourraient venir alimenter le dossier contre Epic Games.. Chance the Rapper avait résumé la situation sur Twitter : « Les créateurs noirs ont créé et popularisé ces danses mais ne les ont jamais monétisées », rappelait-il.

Fortnite should put the actual rap songs behind the dances that make so much money as Emotes. Black creatives created and popularized these dances but never monetized them. Imagine the money people are spending on these Emotes being shared with the artists that made them

— Chance The Rapper (@chancetherapper) July 13, 2018