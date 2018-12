Dans la veine des Sims Superstar et des Sims 3 Accès VIP, Les Sims 4 s'offre lui aussi une extension dédiée à la célébrité et au cinéma, Heure de gloire. Au programme : une nouvelle profession, un nouveau quartier, du mobilier élégant et de bonnes idées.

S’occuper des animaux, c’est sympa cinq minutes, mais avec la nouvelle extension des Sims 4, il est un peu temps de penser à quelque chose de plus important : vous-même. Vous, votre célébrité et votre réputation. Bienvenue dans le monde du chic, des paillettes et de la superficialité. De nouvelles aventures loin du quotidien attendent donc nos petits êtres virtuels.

Holy Wood

Comme il est désormais de coutume, cette nouvelle extension propose un nouveau quartier, cette fois-ci inspiré de Hollywood : Del Sol Valley. Il s’agit peut-être néanmoins d’un des plus gros points faibles d’Heure de Gloire : on y trouve seulement onze nouveaux terrains, dont cinq lieux communautaires, trois maisons cossues, deux bicoques et un terrain vague. Cela semble tout de même un peu chiche.

À la manière des quartiers les plus récents, Del Sol Valley est séparé en différentes zones, ici au nombre de trois. On trouve tout d’abord le quartier pauvre, qui permettront aux jeunes espoirs avides de reconnaissance de se lancer dans une nouvelle carrière. Il y a ensuite le quartier riche, plus en hauteur, où l’on trouve trois demeures particulièrement chères, mais aménagées avec goût et bénéficiant d’une vue imprenable sur toute la vallée. C’est ici que vivent certaines familles célèbres, et notamment la superstar mondiale Judith Ward, aussi connue que désagréable.

Enfin, les locaux et les touristes pourront se pavaner au musée du cinéma, au petit théâtre ou encore à la salle de sport de Del Sol Valley. Avec un peu de chance, ils arriveront à soudoyer un videur pour entrer dans le club très sélect où se retrouvent toutes les célébrités du coin, mais attention à ne pas se faire pincer. Même si le quartier est moins rempli que Brindleton Bay de l’extension Chiens et Chats ou que Windenburg de Vivre ensemble, les bâtiments sont heureusement aménagés avec goût et profitent allègrement du nouveau mobilier de l’extension.

Le fric, c’est chic

Évidemment, pour coller au thème, on trouve de nombreux nouveaux objets chics : des salles de bain avec dorures, des meubles baroques particulièrement élégants pour des salons, des salles de réception et des chambres d’exception. Mais si l’éclat du chic vous choque, vous pouvez aussi opter pour du mobilier en bois plus simple inspiré des années 60. Des objets amusants comme un caisson de repos, des drones, ou encore un coffre-fort où se rouler dans les simflouzes viennent ajouter un peu de fantaisie et d’excentricité dans le monde parfois un peu trop sérieux des Sims 4 et rappellent avec bonheur le grain de folie des premiers épisodes.

On trouve également de nombreux objets de décoration dédié à recréer un studio de cinéma, et pour cause : il est possible avec Heure de Gloire de se lancer dans la fabuleuse profession d’acteur. À la manière des professions (c’est-à-dire les carrières où l’on dirige directement notre Sim sur son lieu de travail) de l’extension Au travail, nos acteurs en herbe vont devoir faire leurs preuves sur le terrain après avoir passé les auditions : subir le maquillage et les costumes, répéter les scènes, jouer face à la caméra des scènes parfois étonnantes et décalées dans des décors souvent surprenants. Qu’on se le dise : la magie du cinéma opère dans cette extension et fait de cette profession certainement l’une des plus amusantes et intéressantes, même si elle n’échappe pas à la répétitivité elle aussi au bout d’un certain moment.

Te be or not to be

Autre nouveauté de cette extension : la jauge de célébrité. Forcément, à force de tourner dans des publicités et des films de science-fiction, votre Sim va finir par être reconnu dans la rue. Cela va lui permettre des débloquer des compétences, un peu à la manière des vampires du pack de jeu idoine. Mais il y a de multiples façons d’améliorer sa notoriété, qui est décorrélée de la profession d’acteur : elle s’acquiert bien sûr plus facilement avec certains métiers, mais on peut aussi par exemple utiliser les réseaux sociaux, donner aux oeuvres de charité, ou encore devenir SimTubeur grâce à la nouvelle console de production de médias.

La célébrité d’un Sim dépend également de ses relations : ainsi, par exemple, l’enfant d’un couple célèbre aura lui aussi sa petite notoriété. Ce système plus souple que dans les versions précédentes s’intègre mieux et permet également de gérer sa réputation. Assez manichéenne, cette seconde jauge définit principalement les relations que l’on entretient avec les autres Sims : vont-ils nous fuir comme la peste ou nous aduler ? Ce système est un peu moins intéressant que la célébrité, mais il permet des interactions amusantes, notamment avec les fans.

En bref Les Sims 4 : Heure de gloire Note indicative : 4/5 Renouant avec la tradition un peu plus fantasque des Sims, l'extension Heure de gloire propose de nouvelles activités qui nous éloignent du quotidien pour nous mettre sous le feu des projecteurs. La profession d'acteur est particulièrement réussie et originale grâce à la magie des décors et des scènes amusantes à tourner, même si elle devient forcément répétitive à la longue. Le nouveau mobilier, chic et baroque, et les nouveaux costumes variés apportent eux aussi un peu de sang neuf. Grâce au thème fort unifiant les différents ajouts, Heure de gloire est plus maîtrisé et cohérent que les premières extensions, malgré un quartier un peu moins intéressant. Top La carrière d'acteur

La carrière d'acteur La célébrité

La célébrité De nouveaux objets sympas Bof Pas assez de nouvelles maisons

Pas assez de nouvelles maisons La réputation, trop basique