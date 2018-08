Chaque année, Microsoft peut compter sur sa franchise Forza pour en mettre plein la vue. Horizon 4 ne dérogera pas à la règle.

Les propriétaires d’une Xbox One et les joueurs Windows 10 le savent : s’ils sont fans de jeux de voiture, chaque année, ils auront leur Forza. En 2018, c’est Playground Games, racheté par Microsoft, qui régale avec la sous-marque orientée arcade. À l’E3 dernier, le géant américain a donc officialisé Forza Horizon 4, lequel se déroulera en Grande-Bretagne et offrira un énième terrain de jeu à parcourir. De retour à la gamescom, l’exclusivité est venue à Cologne sous ses meilleurs habits : de la 4K, du 60 FPS et du HDR. En bref, on avait des étoiles plein les yeux. Et on ne manquera pas d’en avoir plein les oreilles grâce au Dolby Atmos.

De toute évidence, si vous cherchez un jeu à même de justifier votre équipement dernier cri acheté un bras (que ce soit une Xbox One X avec une télé 4K haut de gamme ou un PC équipé avec des composants dignes de ce nom), alors Forza Horizon 4 se pose comme la vitrine qu’il vous faut. D’autant que le studio de développement a poussé le réalisme d’un cran supplémentaire en y intégrant, par exemple, les quatre saisons.

Forza Horizon 4 saisons

Naturellement, qui dit saisons différentes, dit climats différents. Sur ce point, Playground Games a tenu compte des spécificités de ces moments rythmant l’année. En été, il fera beau. En hiver, il neigera. Ces changements auront non seulement un impact sur la partie visuelle, mais aussi sur le gameplay. Un élément primordial dans Forza Horizon 4, où le comportement de la voiture subira les aspérités des chemins avalés par le joueur malgré la prise en main accessible.

De la simple motte de terre à la congère en passant par la barrière qui volera en éclat sur votre passage, il y aura toujours quelque chose à l’écran qui nécessitera de réajuster sa trajectoire. Sachant que les développeurs ont mis l’accent sur l’appréhension des virages et ajouté davantage de verticalité à l’immense carte.

Ceci étant, n’allez pas croire que les saisons changeront au petit bonheur la chance sans aucune vraie notion de temps. Ainsi, Playground Games a décidé d’opter pour un rythme mensuel : à chaque semaine sa saison avec des événements exclusifs. À la fin de chaque période, il y aura une grosse mise à jour pour célébrer le passage à un nouveau cycle. Voilà qui promet un contenu rafraîchi assez souvent et qui devrait en donner pour son argent. À ce sujet, le principe même d’une année dans le jeu équivalente à un mois dans la vraie vie est une aubaine pour que le joueur passe au minimum quatre semaines sur Forza Horizon 4. Astucieux.

On terminera cet aperçu par une petite folie prenant la forme d’un exercice d’entraînement aux couleurs de la franchise Halo. On y pilotera un Warthog sur une portion de la carte spécialement décorée pour que les fans en apprécient les références.

Forza Horizon 4 sera disponible le 2 octobre sur Xbox One, Windows 10 et le Xbox Game Pass.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte