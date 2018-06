Fleur Labrunie - il y a 1 heure Pop culture

Aujourd'hui sort la mise à jour 11.0 du code Unicode Emoji. Celle-ci inclut pas moins de 157 nouveaux emojis qui devraient bientôt inonder vos réseaux sociaux et téléphones.

Nous l’attendions depuis février 2018, c’est désormais chose faite. Ce mardi 5 juin, The Unicode Consortium intègre 157 nouveaux emojis, accueillant entre autres les personnes aux cheveux roux. Au total, ce sont plus de 2 800 emojis qui vous permettront de ponctuer vos phrases.

Toujours plus de diversité

Désormais, les personnes rousses ou chauves auront aussi le droit de revendiquer leur fierté capillaire (ou non). Bien entendu, cette nouveauté sera disponible pour les deux genres et dans toutes les teintes de peau. L’Unicode Emoji 11.0 ne s’arrête pas ici puisqu’il proposera d’autres emojis inédits tels que animaux jusqu’ici absents de la banque d’emojis (lama, blaireau, paon, cygne, kangourou, etc) ou des éléments plus spécifiques comme des parties du corps (jambe, pied, os, dent, etc).

Il ne faut pas perdre de vue qu’il sera à la charge de chaque service d’adapter ces nouveaux emojis (on pourra peut-être alors assister à un autre burger-gate…). Les mises à jours se feront progressivement sur vos téléphones mais on peut espérer une mise à jour très rapide sur les réseaux sociaux.

Retrouvez la liste complète de Unicode Emoji 11.0 ici. Vous pouvez également avoir un aperçu des candidats pour le premier trimestre 2019 en suivant ce lien. Notez bien que les emojis présents dans cette liste ne seront pas forcément tous validés ou gardés ainsi. Les propositions pour 2019 sont désormais fermées, vous pouvez tenter votre chance pour 2020.

