Après dix numéros, Club Internet ouvre sa deuxième saison, ou plutôt son deuxième volume. Cœurs sensibles, ne vous abstenez pas : dans ce premier épisode, notre invitée et nos chroniqueuses sont ici pour vous parler d'Internet, de sms, de points de suspension... et d'amour.

Pour ce nouveau départ de Club Internet, nous avons choisi de vous parler d’amour. Ou, plus précisément, d’Amours solitaires. Sur ce compte Instagram, les publications soigneusement choisies par Morgane Ortin dessinent une palette de sentiments interposés par smartphones.

L’instagrameuse, qui entend redonner ses lettres de noblesse aux sms et messages amoureux, est l’invitée de notre podcast. Pendant une trentaine de minutes animées par Marie Turcan et Nelly Lesage, Morgane Ortin a raconté la genèse de son projet, et comment elle sélectionne les missives qui trouvent une place sur sa page.

Pour télécharger directement l’épisode, il vous suffit de cliquer ici.

A post shared by Amours solitaires (@amours_solitaires) on May 28, 2018 at 11:29am PDT

Convaincue que les messages instantanés n’ont rien à envier aux lettres d’amour, Morgane Ortin explique comment le projet d’Amours solitaires a dépassé ses espérances. Avec ce compte, qui cumule désormais 118 000 abonnés, elle espère tordre le coup au préjugé selon lequel les « jeunes n’écriraient plus » et n’exprimeraient plus leurs sentiments intimes.

