Imgur se lance dans l'hébergement de fichiers vidéo courtes. Après les Gifs et les images, le réseau du rire s'attaque à un secteur en manque de référence après la mort de Vine.

La plateforme Imgur est le centre névralgique des mèmes sur Internet. Communauté à part entière et plateforme d’hébergement de phénomène viraux, elle a annoncé aujourd’hui l’un de ses plus gros changements : après les images fixes et les gifs, Imgur devient une plateforme d’hébergement de vidéo. Dans l’esprit du site, ces gifs avec du son comme on s’amuse à les appeler, se limiteront à 30 secondes.

Étonnamment, la plateforme a choisi de limiter la fonctionnalité de téléchargement de vidéo à son application iOS, pour iPhone et iPad. Si vous souhaitez tester, il vous faudra donc passer par un appareil mobile compatible. Pour lire les vidéos, en revanche, l’appareil n’a pas d’importance : les fichiers sont accessibles sur le site, les applications ou les sites tiers qui peuvent les intégrer. Par défaut, toutes les vidéos ont le son coupé et se retrouvent, avec l’humour de Imgur, sous le tag #unmuted.

Stratégiquement, le mouvement a du sens pour Imgur qui n’a aucun intérêt à se laisser voler la vedette par YouTube, Facebook et autres Twitter. S’il souhaite conserver le monopole du rire court, adopter le format vidéo est une évidence. Et cela rappellera peut-être Vine aux plus nostalgiques…