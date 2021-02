Chaque mois, les abonnés au Xbox Live Gold et au Xbox Game Pass Ultimate peuvent télécharger des jeux sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Quelle est la sélection de mars 2021 ?

Le Xbox Live Gold n’est autre que l’abonnement proposé aux joueurs Xbox. Lancé depuis la toute première console de Microsoft, il est obligatoire pour profiter des sessions en ligne. Pendant longtemps, le géant américain a justifié le prix par la solidité de ses serveurs. Puis, au fur et à mesure, il a commencé à ajouter des bonus à la souscription. Notamment des jeux gratuits.

De fait, Microsoft ne manque plus l’occasion de proposer, chaque mois, quatre jeux à télécharger. L’offre est toujours construite de la même manière : deux titres Xbox One et autant sur Xbox/Xbox 360. Les jeux ont la particularité d’être rétrocompatibles avec la Xbox Series S et la Xbox Series X — les deux consoles de Microsoft lancées en novembre 2019.

En prime, un abonnement Xbox Live Gold permet d’accéder à des réductions exclusives sur la boutique en ligne. À noter que c’est différent du Xbox Game Pass qui, moyennant 9,99 euros par mois, offre la possibilité de jouer à un catalogue de jeux évoluant avec le temps (façon Netflix). La formule Ultimate, soit la plus chère, intègre le Xbox Live Gold.

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).

Mars 2021

Warface : Breakout : du 1er au 31 mars ;

Vicious Attack Llama Apocalypse : du 16 mars au 15 avril ;

Metal Slug 3 : du 1er au 15 mars ;

Port Royale 3 : du 16 au 31 mars.

Février 2021

Gears 5 : du 1er au 28 février ;

Resident Evil : du 1er au 28 février ;

Dandara : Trials of Fear Edition : du 16 février au 15 mars ;

Indiana Jones et le Tombeau de l’Empereur : du 1er au 15 février ;

Lost Planet 2 : du 16 au 28 février.

Janvier 2021

Little Nightmares : du 1er au 31 janvier ;

Dead Rising : du 16 janvier au 15 février ;

The King of Fighters XIII : du 1er au 15 janvier ;

Breakdown : du 16 au 31 janvier.

Article publié initialement le 29 août 2018 et mis à jour le 24 février 2021

