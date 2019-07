Chaque mois, Microsoft offre un quatuor de jeux à ses abonnés Xbox Live Gold. Quels sont-ils en août ?

Le Xbox Live Gold n’est autre que l’abonnement proposé aux joueurs Xbox. Lancé depuis la toute première console de Microsoft, il est obligatoire pour profiter des sessions en ligne. Pendant longtemps, le géant américain a justifié le prix par la solidité de ses serveurs. Puis, au fur et à mesure, il a commencé à ajouter des bonus à la souscription. Notamment des jeux gratuits.

De fait, Microsoft ne manque plus l’occasion de proposer, chaque mois, quatre jeux à télécharger. L’offre est toujours construite de la même manière : deux titres Xbox One et autant sur Xbox 360, ces derniers ayant la particularité d’être rétrocompatibles sur Xbox One.

En prime, un abonnement Xbox Live Gold permet d’accéder à des réductions exclusives sur la boutique en ligne. À noter que c’est différent du Xbox Game Pass qui, moyennant 9,99 euros par mois, offre la possibilité de jouer à un catalogue de jeux évoluant avec le temps (façon Netflix).

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).

Août 2019

Gears of War 4 (Xbox One) : du 1er au 31 août ;

Forza Motorsport 6 (Xbox One) : du 16 août au 15 septembre ;

Torchlight (Xbox 360) : du 1er au 15 août ;

Castlevania : Lords of Shadow (Xbox 360) : du 16 au 31 août.

Juillet 2019

Inside (Xbox One) : du 1er au 31 juillet ;

Big Crown : Showdown (Xbox One) : du 16 juillet au 15 août ;

Castlevania : Symphony of the Night (Xbox 360) : du 1er au 15 juillet ;

Meet the Robinsons (Xbox 360) : du 16 au 31 juillet.

Juin 2019

NHL 19 (Xbox One) : du 1er au 30 juin ;

Rivals of Aether (Xbox One) : du 16 juin au 15 juillet ;

Portal : Still Alive (Xbox 360) : du 1er au 15 juin ;

Earth Defense Force 2017 (Xbox 360) : du 16 au 30 juin.

Mai 2019

Marooners (Xbox One) : du 1er au 31 mai ;

The Golf Club 2 Featuring PGA Tour (Xbox One) : du 16 mai au 15 juin ;

Earth Defense Force : Insect Armageddon (Xbox 360) : du 1er au 15 mai ;

Comic Jumper (Xbox 360) : du 16 au 31 mai.

Avril 2019

The Technomancer (Xbox One) : du 1er au 30 avril ;

Outcast : Second Contact (Xbox One) : du 16 avril au 15 mai ;

Star Wars Battlefront II (Xbox 360) : du 1er au 15 avril ;

Ghost Recon : Advanced Warfighter 2 (Xbox 360) : du 16 au 30 avril.

Mars 2019

Adventure Time : Pirates of the Enchiridion (Xbox One) : du 1er au 31 mars ;

Plants vs. Zombies : Garden Warfare 2 (Xbox One) : du 16 mars au 15 avril ;

Star Wars Republic Commando (Xbox 360) : du 1er au 15 mars ;

Metal Gear Rising : Revengeance (Xbox 360) : du 16 au 31 mars.

Février 2019

Bloodstained : Curse of the Moon (Xbox One) : du 1er au 28 février ;

Super Bomberman R (Xbox One) : du 16 février au 15 mars ;

Assassin’s Creed Rogue (Xbox One et Xbox 360) : du 1er au 15 février ;

Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy (Xbox One et Xbox 360) : du 16 au 28 février.

Janvier 2019

Celeste (Xbox One) : du 1er au 31 janvier ;

WRC 6 (Xbox One) : du 16 janvier au 15 février ;

Lara Croft : Guardian of Light (Xbox One et Xbox 360) : du 1er au 15 janvier ;

Far Cry 2 (Xbox One et Xbox 360) : du 16 au 31 janvier.

Article publié initialement le 29 août 2018

Crédit photo de la une : Microsoft