Tous les trois mois, grâce au Coffre des Joueurs, les amoureux des jeux de société peuvent recevoir une box qui contient différents jeux inédits, avec des goodies et du contenu promotionnel. Et on vous propose d'en gagner une !

C’est quoi, le Coffre des Joueurs ?

Le Coffre des Joueurs, c’est une box qui arrive chez vous avec les meilleurs jeux de plateau qui viennent de sortir. Chaque box a son propre thème, comme affrontement, stratégie ou collaboration, et celui de la septième, à paraître cet été, est l’aventure, avec pour indice cette petite phrase d’Alain Séjourné : « Sans l’incertitude, l’aventure n’existerait pas. »

En plus des jeux de société, on trouve dans le Coffre des Joueurs des petits plus : des cartes inédites, du contenu supplémentaire, tout ce qu’il faut pour ravir les collectionneurs. Et pour les joueurs experts, il existe même une version premium avec encore plus de contenu !

On a essayé le Coffre des Joueurs 6

Sur le thème de la ruse, le sixième Coffre des Joueurs propose trois jeux pour pimenter les soirées entre amis. Sans aucun doute, notre coup de coeur est Huns, un jeu mêlant stratégie et hasard. Grâce à une prise en main rapide et différentes approches pour tenter de remporter la victoire, les parties sont dynamiques et parfois enflammées. Car évidemment, pour gagner, il faut parfois mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs, quitte parfois à s’acharner !

Encore plus fourbe, le jeu de cartes OrcQuest repose sur des mécaniques simples, ce qui le rend idéal pour les novices du jeu de société ou pour les fameuses parties durant l’apéritif. Il ne faut pas se fier à la beauté de ses illustrations : les coups fourrés sont légion ! Court et facile, il permet d’enchaîner les parties rapidement.

Enfin, plus exigeant, 878 : Vikings a la particularité de se jouer en équipe. D’un côté, les Vikings qui tentent d’envahir les îles britanniques, et de l’autre les Anglo-Saxons qui doivent défendre leur territoire et repousser l’invasion. Dans la veine de 1775 : La Révolution Américaine et 1812 : L’Invasion du Canada, ce titre plus stratégique s’adresse à des joueurs confirmés qui trouveront ici une approche plus sérieuse mais particulièrement jouissive.

Différentes cartes promotionnelles complètent la box comme à l’accoutumée, dont ici un nouveau mobile pour l’extension Secrets and Lies de l’excellent Mysterium. Au final, cette box a su proposer trois titres complémentaires, qui sauront satisfaire plusieurs types de joueurs et pourront se savourer différemment en fonction des envies et des amis.

Concours : gagnez le Coffre des Joueurs 5

Maintenant, c’est à vous de jouer ! Nous vous proposons de remporter Le Coffre des Joueurs 5, sur le thème de la prospérité, et pas n’importe lequel : la version premium ! Au menu, Wendake, un jeu de pose d’ouvriers où vous aurez la lourde charge de faire prospérer votre tribu d’Indiens, Light Hunters, un magnifique jeu de cartes peint à l’encre de Chine au design envoûtant, et Clank, un jeu de deck building très amusant où l’on incarne un aventurier devant voler les richesses d’un dragon sans finir rôti par son souffle !

Vous avez désormais jusqu’au mercredi 30 mai pour tenter votre chance ! D’ici là, n’oubliez pas de consulter toute l’actualité des jeux de plateau sur notre site.