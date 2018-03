La jungle du dernier pack de jeu des Sims 4 vous paraît trop dangereuse ? Les chiens et les chats vous paraissent trop exigeants ? Alors optez pour les rongeurs du nouveau kit d'objets Premier animal de compagnie : mignons, et parfois surprenants !

À peine quelques semaines après la sortie du pack Dans la jungle, qui a propulsé nos Sims loin de leur quotidien pour vivre des aventures sauvages, Les Sims 4 accueille un nouveau kit d’objets baptisé Premier animal de compagnie. Curieux, étant donné que sortait également en novembre dernier l’extension Chiens et Chats, qui nous offrait donc la possibilité d’adopter un compagnon à quatre pattes et même de se lancer dans la carrière vétérinaire. Hélas, il y manquait surtout les petits animaux et autres NAC. Ce nouveau kit répare quelque peu cet oubli : s’il n’y a toujours pas de NAC, on accueille néanmoins quatre espèce de rongeurs que l’on va détailler plus tard.

D’emblée, une précision importante : il n’est pas nécessaire d’avoir l’extension Chiens et Chats pour avoir le kit Premier animal de compagnie, mais elle est nécessaire pour pouvoir profiter de l’intégralité du contenu. En effet, parmi les nouveautés, on compte notamment de nouveaux costumes pour les chiens et les chats, certains d’ailleurs inspirés de vêtements pour Sim : on peut donc s’amuser à coordonner le maître et son animal si cela nous chante.

Évidemment, si l’on ne possède pas l’extension Chiens et Chats, ces tenues pour animaux ne seront pas débloquées. Et quant aux nouveaux objets destinés à nos compagnons canins ou félins, comme la gamelle, l’arbre à chat, la litière ou le bac à jouets, ils ne serviront alors que de simples décorations.

Les animaux pour tous

Toutefois, on trouve dans le kit Premier animal de compagnie des objets destinés à tous, possesseurs ou non de Chiens et Chats. À commencer bien sûr par une petite poignée de tenues et coupes de cheveux pour les Sims. On remarque hélas quelques skins, c’est-à-dire de nouveaux motifs à des coupes déjà existantes, ce qui atténue quelque peu l’effet de nouveauté.

Le mobilier, lui, est déjà plus intéressant, même s’il se destine en majorité plutôt à une chambre d’enfant : un petit bureau, une table d’activité, un pouf en forme de hamster… Les formes sont arrondies, les couleurs vives, et on ressent l’inspiration animale dans les motifs. À noter que la plupart des meubles se marient justement très bien avec l’extension Chiens et Chats. Notre coup de coeur : la table ronde aquarium, qui rend fou n’importe quel chat.

La véritable nouveauté de ce kit et l’objet de gameplay principal, c’est bien sûr la grosse cage à rongeur. Celle-ci se décline en quatre modèles, suivant l’animal que l’on désire y voir vivre : un hamster, un rat, un hérisson, ou encore un bubalus miniature, sorte de petit yack violet tout droit sorti du sympathique jeu de carte à collectionner du kit d’objets Chambre d’enfants.

Malgré tout, les quatre animaux auront le même comportement une fois dans leur cage : ils pourront se balader dans leurs tuyaux, jouer dans la roue, prendre un petit bain de sable, mais aussi travailler dans un petit atelier secret. Oui, nous sommes bien dans Les Sims ! Nos rongeurs peuvent donc faire des expériences, provoquer des petites explosions ou même partir en voyage à bord d’une fusée et nous envoyer une petite carte postale avant de revenir.

Dans un corps d’hamster dame

Évidemment, nos Sims pourront interagir avec les rongeurs, leur donner un petit nom et même améliorer leur entente avec eux, puisque l’animal figure dans le panneau des relations. Les enfants pourront même les observer et prendre des notes, ce qui fera toujours plaisir à leur professeur.

Néanmoins, il faut bien penser à les nourrir et à leur porter de l’attention. Tout d’abord parce qu’ils peuvent bien sûr mourir, c’est d’ailleurs ce qu’il risque de leur arriver lorsqu’ils auront vieilli, mais aussi et surtout parce qu’ils peuvent transmettre une maladie mortelle aux Sims en les mordant, exactement comme dans Les Sims : Ca vous change la vie, première extension du tout premier épisode de la désormais célèbre licence. Pas de panique : un vaccin existe et il est efficace et sans danger.

Au final, le kit Premier animal de compagnie présente tout de même plus d’intérêt ludique que le précédent, Jour de lessive, pourtant créé en partenariat avec la communauté, et le contenu proposé est assez plaisant pour peu que l’on possède déjà Chiens et Chats. La question que se posent désormais beaucoup de joueurs, c’est pourquoi ces objets ne figuraient-ils pas dans la grosse extension ?

Officiellement, le développeur explique qu’il souhaitait se focaliser sur des tâches annexes, comme la carrière de vétérinaire. Il est en effet dommage de ne pas les avoir eus en même temps, d’autant plus qu’avec une seule cage et aucun autre animal que quatre rongeurs au comportement identique, ce kit n’intéressera certainement que les plus amoureux des hamsters et des bubalus.

En bref Note indicative : 3/5 Alors que les chiens et les chats viennent à peine de débarquer et que l'on se plaignait de l'absence d'autres animaux dans cette extension, voici que les rongeurs débarquent déjà chez Les Sims 4. Si ces petites bêtes se montrent charmantes et amusantes, on ne pourra profiter pleinement du kit Premier animal de compagnie qu'en disposant de Chiens et chats, et l'on aurait peut-être aimé un peu plus de variété parmi les animaux disponibles. Néanmoins, il s'agit d'un complément agréable, qui ajoute quelques meubles originaux et tenues amusantes pour nos amis à quatre pattes. Top Les rongeurs mignons et marrants

