Du 14 au 19 mars, une sélection de cours sur Udemy profite d’une promotion intéressante à l’occasion de la Saint Patrick. Vous pouvez, par exemple, vous former sur After Effects pour moins de 12 euros.

L’e-learning est un bon moyen d’acquérir de nouvelles compétences à moindre coût et de mettre à profit son temps libre. Udemy est un de ces maîtres de conférences modernes, une plateforme d’apprentissage en ligne qui recense plus de 65 000 formations et qui a déjà séduit près de 20 millions d’étudiants à travers le monde.

À l’occasion de la Saint Patrick, Udemy ne va pas vous proposer de formation pour mieux tenir cette soirée sur la durée (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération), mais va lancer une super promo : jusqu’au lundi 19 mars prochain, vous pourrez profiter de toute une sélection de cours à moins de 12 euros et notamment des formations pour devenir un expert sur After Effects.

After Effects en 24h Formation complète After Effects CC 2017 en 24h

Que vous soyez amateur ou professionnel, le Motion Graphics et les effets visuels sont des atouts importants dans tous les projets vidéo. Loin de nous le temps où Windows Movie Maker faisait l’affaire. La puissance des ordinateurs modernes permet à quiconque de donner un rendu cinéma à ses projets. Apprendre à monter et animer ses projets vidéo en utilisant Adobe After Effects est devenu un réel plus dans de nombreux domaines (marketing, promotion, communication, organisation d’animations…), sans parler du gaming où vous pourrez rendre vos vidéos de gameplay plus dynamiques .

Nul besoin d’avoir des connaissances approfondies pour entamer cette formation. Elle vous accompagne, pas à pas, dans la découverte de l’interface du logiciel, présente les fonctionnalités principales, les techniques d’animation et de création de formes jusqu’à l’intégration des éléments sur fond vert.

20 ateliers pratiques 20 ateliers pratiques sur Adobe After Effects CC

Pour aller plus loin, que vous soyez amateur ou confirmé, ce cours complémentaire de 10 heures vous permettra de découvrir ou redécouvrir toute la richesse proposée par ce soft ainsi que ses nombreuses fonctionnalités, en vous proposant des cas pratiques pour vous faire progresser.

Pour se plonger dans le soft, rien de tel que des exercices fun et adaptables. Cette formation vous invite à participer à des ateliers qui vous permettront, par exemple de vaporiser un texte, de maîtriser une animation électrique, de donner un rendu vintage à vos vidéos grâce à l’étalonnage, jusqu’à recréer une scène de Star Wars en 3D avec le robot BB-8. Classe.