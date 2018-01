Julien Cadot - il y a 10 heures Pop culture

Votre premier café de 2018 s'accommodera bien de cette vidéo en 2D rejouant la scène finale du dernier Star Wars.

Évidemment, tout ce qui suit contient des spoilers sur l’épisode VIII de Star Wars, intitulé Les Derniers Jedi.

Mais pour commencer l’année avec force et se remettre des émotions du nouvel an, pourquoi ne pas consacrer les 5 premières minutes de la journée à regarder la scène finale du film de Rian Johnson en 2D comme s’il s’agissait d’un vieux jeu vidéo ? L’animateur John Stratman, qui n’a visiblement pas peur de la politique de copyright de la firme de Mickey, a reproduit l’affrontement désormais célèbre entre Luke et Kylo Ren sur la planète recouverte du sel déposé par celles et ceux qui n’aiment pas le film.

On vous laisse regarder.