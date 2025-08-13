Lecture Zen Résumer l'article

Le grand producteur Jerry Bruckheimer s’est exprimé en des termes positifs sur un possible retour de Johnny Depp dans le costume de Jack Sparrow. L’acteur n’y est pas totalement fermé.

Disney se passerait-il vraiment de Johnny Depp pour le futur film Pirates des Caraïbes ? Jack Sparrow, l’antihéros qu’il a incarné pendant cinq films, est indissociable de la franchise — et l’acteur a livré une performance mémorable et habitée, tout au moins durant les premiers films. Le divorce semblait consommé entre les deux parties. D’un côté, Disney n’en voulait plus en raison de la bataille judiciaire entre Amber Heard et Johnny Depp et des accusations de violence conjugale qui pèsent contre lui. De l’autre, la star s’est sentie trahie et même un pont d’or n’aurait pas suffi pour la faire revenir.

Mais de l’eau a coulé sous les ponts ces dernières années et, aujourd’hui, la porte d’un retour de Johnny Depp dans le costume de Jack Sparrow est bel et bien ouverte. Le producteur Jerry Bruckheimer s’est en tout cas montré optimiste à l’occasion de propos rapportés par Entertainment Weekly, le 12 août. Il s’est entretenu avec Johnny Depp, et ce dernier est bien intéressé, à une condition.

Johnny Depp dans le prochain Pirates des Caraïbes ? On y va tout droit

Jerry Bruckheimer a ainsi confié que Johnny Depp renfilera le costume de Jack Sparrow « s’il aime ce qui est écrit ». Il ajoute : « Comme nous le savons tous, ce qui compte est ce qui est inscrit dans le scénario. » Rappelons quand même que le dernier film de la saga, intitulé Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar, date de 2017 et que l’idée est d’opter pour un reboot total.

Un reboot dans lequel pourrait apparaître Johnny Depp donc, gloire du passé à l’origine d’un carton immense au box-office (4,5 milliards de dollars en tout), en dépit d’un spectacle dont la qualité a fini par s’étioler avec le temps (sans parler du comportement a priori chaotique et violent de l’acteur sur les plateaux de tournage). Le scénario du sixième film n’est pas encore terminé, mais ce n’est qu’une question temps. En 2024, Jerry Bruckheimer annonçait qu’il était entre les plumes de Jeff Nathanson, qui a justement écrit Pirates des Caraïbes 5. « Il a imaginé un troisième acte incroyable. On doit juste revoir les deux premiers, et nous y serons », expliquait le grand manitou du cinéma hollywoodien.

Disney aura bien du mal à se passer des services de Johnny Depp, même si l’aventure sans lui n’a jamais été tentée. On parle d’une entreprise qui a décidé de faire revenir Robert Downey Jr. dans le Marvel Cinematic Universe. Johnny Depp, lui, aurait tort de se priver de cette exposition, lui qui a besoin d’un gros nouveau coup de boost pour relancer définitivement sa carrière, malgré ses multiples condamnations judiciaires. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un remariage de raison, qui ferait les affaires de tout le monde. Reste à voir s’il fera aussi celles du public.

