Disney n’aurait pas encore totalement arrêté ses plans concernant le futur de la saga Pirare des Caraïbes. Au point qu’il existe une possibilité d’un retour de Jack Sparrow, personnage emblématique incarné par Johnny Depp.

Disney est semble-t-il en grande réflexion concernant la suite à donner à la saga Pirate des Caraïbes, adaptation d’une attraction devenue une machine à cash au box office mondial (plus de 4,5 milliards de dollars engrangés, en cinq films). Le dernier opus en date, baptisé Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales et sorti en 2017, a tout de même empoché près de 800 millions de dollars, en dépit d’un spectacle à la qualité douteuse en comparaison de la trilogie initiale.

La multinationale ne mettra pas éternellement de côté une telle manne financière. Mais subsiste un dilemme difficile à adresser : faut-il faire revenir Johnny Depp dans le costume de Jack Sparrow, qui n’est autre que le visage incontournable des films ? Pendant qu’il était embourbé dans sa bataille judiciaire avec Amber Heard, la question ne se posait plus. Mais maintenant qu’il en est libéré, sans avoir été totalement innocenté, l’acteur peut s’offrir une forme de rédemption.

Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes // Source : Disney

Disney voudrait faire revenir Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes

Dans un article publié le 4 décembre par Variety, on découvre que Disney aurait deux options possibles pour l’avenir de Pirates des Caraïbes, une avec Jack Sparrow (donc Johnny Depp), une sans l’emblématique flibustier connu pour son grand amour pour le rhum. Les sources du média indiquent toutefois que, à ce jour, Disney et Johnny Depp ne se seraient pas encore rencontrés dans l’espoir de se rabibocher. « Rien n’est exclu », assure l’une d’entre elles. Ce qui veut dire que la star pourrait bel et bien renfiler le costume.

Disney serait donc prêt à laver l’ardoise de Johnny Depp, qui aurait eu un comportement assez ingérable lors du tournage de Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (rappelle cet article publié par Allociné en 2022). C’est dire l’importance qu’a Jack Sparrow dans l’histoire de Pirates des Caraïbes : le pirate est indissociable de ces adaptations et ce statut doit beaucoup à la performance de Johnny Depp, dandi arrogant, hilarant et cradingue. Sans lui, il n’est pas certain qu’un sixième film connaisse un aussi grand succès que les autres.

On rappelle par ailleurs que Disney a longtemps nourri l’envie de développer un film Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie dans le rôle-titre (et sans Johnny Depp, donc). Ce projet semble avoir pris du plomb dans l’aile ces dernières années, même si le producteur Jerry Bruckheimer s’est montré plutôt rassurant en mai dernier, dans les colonnes d’Entertainment Weekly. Il y révèle qu’il y a deux longs métrages en prévision, un spin-off avec Margot Robbie et un reboot — « Nous espérons faire les deux ».

À l’époque, déjà, Jerry Bruckheimer militait pour un retour de Johnny Depp, « C’est un reboot mais, si cela ne tenait qu’à moi, il serait dedans. Je l’adore. C’est un bon ami. C’est un artiste incroyable et il a un look unique. Il a créé Jack Sparrow. Ce n’était pas dans le script. » Aujourd’hui, la porte semble de plus en plus ouverte.

