Lecture Zen Résumer l'article

Plus de 45 ans après ses débuts au cinéma, la saga culte de SF prend une nouvelle forme totalement inédite : celle d’une série, nommée Alien: Earth et disponible sur Disney+. Mais peut-on vraiment apprécier le visionnage des épisodes, sans jamais avoir vu l’un des films précédents ?

D’abord, ils se contentaient de saccager les aventures spatiales de courageux astronautes ou de tout ravager sur leur passage sur des planètes inconnues. Mais désormais, la menace vient de l’intérieur : les xénomorphes viennent ainsi débarquer sur la terre ferme avec Alien: Earth.

Disponible depuis le 13 août 2025 sur Disney+, cette série ambitieuse de Noah Hawley (Fargo, Legion) coche toutes les cases pour devenir l’évènement de l’année, tout en renouvelant la saga culte avec brio. Si vous n’avez rien suivi des péripéties d’Ellen Ripley et de ses héritières, depuis le premier opus, en 1979, vous vous demandez sûrement si vous pouvez débarquer dans cet univers sans jamais y avoir mis les pieds. Alors, Alien: Earth est-elle vraiment réservée aux fans inconditionnels des films ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Alien: Earth, sur Disney+, est une excellente porte d’entrée dans la saga

Si le terme xénomorphe ne vous dit absolument rien, pas de panique : Alien: Earth est une excellente porte d’entrée dans cet univers de SF. Il faut dire que la série se situe justement deux ans avant les évènements du tout premier film, Alien, le huitième passager, et fait donc office de préquel à la saga.

Les premiers épisodes font d’ailleurs un excellent travail pour nous introduire aux différents progrès technologiques réalisés dans le futur, avec la naissance de cyborgs, d’hybrides et de synthétiques, qui peuplent la Terre aux côtés des humains. Les protagonistes sont d’ailleurs tous des petits nouveaux dans la saga, permettant une identification immédiate sans avoir besoin de connaître leur passé pour comprendre leurs motivations.

Les humains sont-ils vraiment le salut de la Terre ? // Source : Patrick Brown/FX

Du côté des créatures, aussi, la série nous abreuve d’explications concernant les xénomorphes et leur nature, puisque les personnages les découvrent en même temps que nous, les spectateurs. Bien sûr, les fans reconnaîtront ici ou là quelques clins d’œils à leurs films préférés. Mais cela n’empêche en rien de profiter de l’ensemble, sans avoir toutes les références en tête.

Donc même sans avoir obtenu un doctorat en Alien, sans avoir déjà visité le Nostromo ou sans connaître le CV d’Ellen Ripley sur le bout des doigts, rassurez-vous : l’univers d’Alien: Earth sera tout de même extrêmement accueillant pour vous… dans la mesure du possible.

Les âmes les plus sensibles doivent ainsi être prévenues : la série ne fait pas dans la dentelle, en mobilisant le gore et l’épouvante à la moindre occasion, bien plus que dans les films de la saga, déjà bien terrifiants. Sur Disney+, elle est même réservée à un public de 16 ans et plus. Donc même si Alien: Earth permet de remettre tous les compteurs à zéro pour les novices, prenez garde à ne pas mettre les épisodes devant tous les regards.

Wendy dans Alien Earth // Source : FX

Et si je veux quand même voir les films avant de dévorer la série Alien: Earth ?

Tout est possible, bien sûr. Sachez juste que cela n’a rien d’obligatoire pour profiter pleinement d’Alien: Earth et de ses recoins angoissants. Mais si vous souhaitez vous imprégner de la saga avant de faire le grand plongeon, nous vous recommandons particulièrement de jeter un œil à :

Alien, le huitième passager, sorti en 1979 et qui se déroule deux ans après les évènements d’Alien: Earth. Les deux œuvres devraient donc se rejoindre à la fin de la série. Parfait pour celles et ceux qui veulent ne voir qu’un seul film ;

Aliens, le retour, la suite directe réalisée par James Cameron (Titanic) en 1986, et qui constitue un sommet de sensations fortes. Parfait pour celles et ceux qui aiment les montagnes russes ;

Prometheus (2012), qui se situe bien avant Alien: Earth et qui permet de découvrir les origines du xénomorphe. Parfait pour les intellos qui souhaitent réviser avant l’interro ;

Alien: Romulus, le petit dernier de la saga, sorti en 2024 et dont l’intrigue est presque indépendante des autres films. Parfait pour se mettre dans le bain en douceur avant la pluie de gore d’Alien: Earth.

Pour aller plus loin Où voir les films Alien en streaming ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Prime Video, HBO Max… : quelle est la meilleure plateforme de streaming en 2025 ? Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama