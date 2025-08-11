Lecture Zen Résumer l'article

On est certainement en train d’assister au retour en grâce de la saga Battlefield. Les premiers chiffres de la bêta de Battlefield 6 sont vertigineux, que ce soit en termes de joueuses et joueurs connectés en même temps ou de statistiques de streaming.

Du 7 au 10 août, Electronic Arts a organisé une première phase de bêta pour Battlefield 6. Les deux premiers jours étaient fermés (il fallait précommander ou avoir reçu un code), les deux autres ouverts à tout le monde. Et la multinationale peut déjà se féliciter d’avoir affolé les compteurs. « C’est la plus grande bêta ouverte pour la saga Battlefield », peut-on lire sur le compte X, dans un message publié le 9 août.

Les statistiques ahurissantes enregistrées par Battlefield 6 ne sont pas étonnantes dans le sens où il y avait déjà des queues immenses avant même le démarrage des hostilités. Le retour aux sources opéré par Electronic Arts, après avoir connu pas loin du pire avec Battlefield 2042, semble porter ses fruits. Si ces bonnes performances se confirment au lancement, alors la firme américaine peut déjà sabrer le champagne.

Battlefield 6 // Source : Electronic Arts

Les statistiques inouïes de la bêta de Battlefield 6

Déjà plus fort que Call of Duty sur Steam

Sur Steam, les joueuses et joueurs ont plus que répondu présents : Battlefield 6 y a enregistré un pic de 521 079 personnes connectées en même temps (source : SteamDB). C’est vertigineux, d’autant plus qu’il s’agit d’un échantillon si l’on compte tous les supports. C’est déjà supérieur à ce que Call of Duty a connu à son maximum (491 670). « Battlefield va écraser Call of Duty cette année. Mais la vraie victoire ici, c’est que CoD ne pourra plus se reposer sur ses lauriers, et au final, on aura tous de meilleurs jeux FPS grâce à ça », a d’ailleurs commenté Mike Ybarra, ex-président de Blizzard Entertainment.

La bêta de Battlefield 6 fait mieux que d’autres titres orientés multijoueur, comme Elden Ring Nightreign (313 593) et Helldivers 2 (458 709), et n’est pas si loin du record d’Apex Legends (624 473). Pour une simple bêta, qui plus est lancée en plein mois d’août, c’est un indicateur de poids. Au classement des pics les plus élevés, le FPS occupe la 18e place.

Sur Twitch, le public était là aussi

Les fans de Battlefield, et autres personnes curieuses, se sont aussi donné rendez-vous sur Twitch. Sur la plateforme de Streaming, ils ont été jusqu’à 865 233 à regarder des parties en direct. Sur la page du jeu, on découvre que plusieurs vidéos cumulent plus d’un million de vues. Battlefield 6, de part son sens du spectacle, pourrait faire les beaux jours de Twitch lors de son lancement le 10 octobre 2025.

Les chiffres de Battlefield 6 sur Twitch // Source : Capture d’écran

Les tricheurs ont déjà beaucoup tenté de tricher

Naturellement, qui dit beaucoup de monde, dit potentiel de triche immense. Mais les développeurs de Battlefield 6 ont semble-t-il fait appel à un outil puissant pour prévenir le phénomène. Dans un communiqué publié dans les forums officiels, l’équipe en charge des systèmes anti-triche a indiqué : « Depuis le lancement de la bêta en accès anticipé, Javelin a empêché 330 000 tentatives de tricherie ou de manipulation des contrôles anti-triche.

Vous avez signalé 44 000 cas de tricheurs potentiels le premier jour, et encore 60 000 jusqu’à présent aujourd’hui. » La triche, ou plutôt sa prévention, sera un chantier important pour Battlefield Studios : la présence de trop de tricheurs peut pousser les gens à rapidement déserter. Tout comme l’équilibre du jeu.

