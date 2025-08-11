Si vous adorez parcourir les réseaux sociaux en quête de la moindre info fraîche sur vos sagas préférées, et si Star Wars en fait partie, vous êtes peut-être tombé sur une bombe : Ewan McGregor aurait annoncé son apparition dans la saison 2 de la série Ashoka, où il renfilerait alors le costume d’Obi-Wan Kenobi. Il n’en faut pas plus pour affoler la toile et les fans, surtout avec des photos montrant la réunion entre l’acteur et Hayden Christensen, l’interprète d’Anakin Skywalker (déjà confirmé pour la saison 2).
Sauf que les quelques phrases prononcées par Ewan McGregor ont été sorties de leur contexte, rapporte le site Collider dans un article publié le 10 août 2025 — information confirmée par Screenrant et, surtout, par Lucasfilm dans les colonnes de StarWarsNewsNet. La star a bien participé à la Fan Expo de Boston et au panel dédié à Ahsoka. Cependant, il n’a jamais parlé de sa participation, mais plutôt de celle de Mary Elizabeth Winstead, sa femme, qui joue Hera Syndulla dans la série diffusée en exclusivité sur Disney+.
Non, Ewan McGregor n’a pas confirmé son retour dans Ahsoka
Durant la convention, on a donc demandé à Ewan McGregor quel était le contenu Star Wars préféré dans lequel il n’apparaît pas. Il a répondu : « J’adore regarder ma femme, vous savez, donc j’aime vraiment Ahsoka. Je pense que c’est brillamment fait. C’est tellement amusant, vous savez, car elle tourne actuellement la saison 2 et je le sais. Est-ce que c’est un secret ? » Il a cru à la gaffe, mais n’était pas en tort.
Certains ont cru qu’Ewan McGregor avait dit : « Nous allons commencer à tourner la saison 2, bientôt — attendez, est-ce que j’étais censé pouvoir dire ça ? » Ce qui n’est pas tout à fait pareil. Nul doute que l’excitation d’imaginer Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker partager de nouvelles scènes a créé un sentiment de confusion.
Ewan McGregor s’est même permis une petite anecdote liée au fait d’être en couple avec une autre actrice : « Je viens juste de terminer une pièce de théâtre. Je suis donc à la maison avec notre fils, qui a quatre ans, je l’emmène à l’école et tout le reste. Puis je traîne à la maison, et je reçois un appel FaceTime. Mais j’oublie qu’elle va être verte, vous savez. Elle apparaît, et je me dis : ‘Oh mon Dieu, ah oui.’ Souvent, elle est dans sa loge sans tout l’attirail sur la tête, mais elle est quand même verte. C’est une très belle dame verte. »
Gardons néanmoins à l’esprit une chose : Ewan McGregor, compte tenu de la proximité d’Obi-Wan Kenobi avec Anakin Skywalker, sera peut-être dans la saison 2 d’Ahsoka. Mais, pour le moment, rien n’est assuré.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !
Pour de l’actu en petit comité, rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !