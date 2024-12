Lecture Zen Résumer l'article

Le ministre de l’Intérieur a confirmé vouloir agir contre le jeu vidéo Fursan al-Aqsa, dont la mise à jour récente, en novembre, propose une reproduction des attaques terroristes du Hamas en territoire israélien, qui ont entrainé la mort de 1 200 personnes. Le délit d’apologie du terrorisme a été actionné.

Combien de temps le jeu vidéo Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque sera-t-il encore accessible en France ? Peut-être est-ce une question d’heures ou de jours désormais : en effet, les autorités françaises ont engagé les premières procédures judiciaires et administratives contre le titre, toujours disponible sur Steam le 4 décembre.

C’est ce qu’a révélé Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur, à l’occasion d’une réponse adressée le 3 décembre au député d’extrême-droite Antoine Villedieu, à l’Assemblée nationale. La question était initialement adressée à la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui s’avérait être en déplacement en Arabie saoudite à ce moment-là.

« Pour avoir visionné un certain nombre de séquences de ce jeu, il n’y a pour moi aucun doute qu’il fasse l’apologie du terrorisme », a déclaré Bruno Retailleau. « On y voit les joueurs prendre la place de terroristes du Hamas, des références au massacre du 7 octobre, leurs cibles qui sont aussi toutes désignées, qui sont des civils, et on voit très, très bien de quels civils il s’agit. »

Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque se présente comme un jeu de tir à la première personne (FPS) mêlant quelques séquences avec une vie à la troisième personne (TPS). Il a été lancé sur Steam avant l’attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort d’un peu moins de 1 200 civils et la capture de 250 otages.

Mise à jour litigieuse

C’est en effet à la date du 18 avril 2022 que le titre est apparu sur Steam. Il a reçu depuis diverses mises à jour, dont une le 11 novembre 2024 appelée « Fursan al-Aqsa Remake – Operation Toofan al-Aqsa Update ». C’est cet ajout précis qui est à l’origine de la polémique, et a déjà abouti à l’interdiction du titre au Royaume-Uni.

« Operation al-Aqsa Flood, vous permet de revivre la journée emblématique lors de laquelle la courageuse résistance palestinienne a humilié les forces militaires israéliennes. Je ne vous en dévoilerai pas trop sur cette mission, je préfère vous laisser la découvrir par vous-même », lit-on dans les notes de patch, à côté de l’ajout de 5 succès Steam.

Une scène de Fursan al-Aqsa. // Source : Nidal Nijm Games

Basé au Brésil, le studio Nidal Nijm Games ne compte en réalité dans ses rangs qu’un seul individu. Celui-ci conteste toute apologie du terrorisme et affirme plutôt en avant des thèmes de la résilience et de la résistance de la Palestine contre Israël. Le jeu affiche d’ailleurs un rappel sur la page Steam, indiquant :

« Ce jeu ne fait pas la promotion du terrorisme, de l’antisémitisme, de la haine contre les Juifs ou tout autre groupe. Il s’agit d’un message de protestation contre l’occupation militaire israélienne des terres palestiniennes. Fursan al-Aqsa est un jeu sur la guerre, comme beaucoup d’autres jeux sur Steam (Six Jours à Fallujah, Call of Duty et autres). »

Il est argué aussi que « tous les personnages, l’art et les intrigues décrits dans ce jeu sont purement fictifs » et que « toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou décédées, est purement fortuite ». Bien qu’inspirée de faits réels, « l’intrigue de ce jeu est une histoire fictive », li-on encore. Et enfin, le studio assure qu’on ne tire jamais sur des civils.

Interdiction à l’horizon

Des précautions visiblement insuffisantes. Outre le Royaume-Uni, d’autres pays comme l’Allemagne et l’Australie ont également pris des dispositions pour empêcher l’accès au jeu. La France en prend également le chemin, au regard de l’intervention du ministre de l’Intérieur. C’est ce qu’il a confirmé au parlementaire du Rassemblement national.

« Nos ministères [l’Intérieur et la Culture, NDLR] ont engagé plusieurs démarches : une démarche pour signaler à la plateforme Pharos ce jeu, mais aussi pour signaler à l’autorité judiciaire […] ce jeu sur la base du délit d’apologie du terrorisme », a déclaré Bruno Retailleau. En ligne de mire, rendre inaccessible ce jeu en France.

Le site Pharos.

Pharos (Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements) est une plateforme mise en place par le ministère de l’Intérieur pour permettre au public de signaler aux autorités des contenus et comportements considérés comme illicites sur Internet. Cela inclut l’apologie du terrorisme.

Le signalement à Pharos pourrait ensuite conduire la plateforme à prendre directement contact avec Valve, l’entreprise américaine qui édite Steam, pour lui demander à tout le moins d’empêcher que des internautes venant de France puissent accéder à la page de Fursan al-Aqsa — à l’image de ce qui a été fait pour d’autres pays.

