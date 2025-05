Lecture Zen Résumer l'article

L’interface de Doom: The Dark Ages arbore une référence mignonne au tout premier Doom. On peut même la personnaliser.

Disponible depuis le 15 mai 2025 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, Doom: The Dark Ages se permet une nouvelle fois de réinventer la formule. Doom Eternal avait atteint l’excellence avec son gameplay axé sur un rythme ultra-élevé, mais les développeurs ont préféré éviter la redite. En résulte un jeu beaucoup plus ancré au sol, mais toujours aussi violent et frénétique, avec du gore, en veux-tu, en voilà.

En bon héritier d’une saga culte, Doom: The Dark Ages ne manque pas de faire référence à ceux qui lui ont précédé — et à qui il doit beaucoup. Et il existe même un clin d’œil adorable, visible en permanence quand on joue, car intégré au HUD. Vous remarquerez en effet que l’interface à l’écran montre la tête du Slayer, entouré par deux jauges (armure à gauche, santé à droite). Cet avatar était déjà présent dans le tout premier Doom, FPS connu pour être jouable sur tout et n’importe quoi.

Doom Doom: The Dark Ages

Comment personnaliser son avatar dans Doom: The Dark Ages ?

Le détail est poussé très loin : id Software est allé jusqu’à reprendre les animations d’époque. Ainsi, on peut voir que le visage du héros regarde constamment à gauche et à droite en levant le sourcil. Il évolue aussi en fonction de son état de forme : plus on prend des dégâts, plus ses traits sont modifiés en conséquence.

Design moderne. // Source : Capture PS5

Dans les paramètres, on découvre aussi qu’on peut personnaliser l’avatar en question. Par défaut, il affiche un style moderne, prenant la forme d’un hologramme. Mais il est possible d’opter pour la version d’origine, qui reprend exactement les traits tels qu’ils étaient affichés dans le premier Doom. Pour les fans, c’est un sympathique clin d’œil.

Design original. // Source : Capture PS5

Pour modifier l’apparence de l’interface, il faut se rendre dans l’onglet IU des paramètres, puis dans le sous-onglet ATH. Si jamais vous n’êtes fan d’aucun des deux designs, vous pouvez totalement le désactiver ou, moins brutalement, réduire sa taille. Tout est personnalisable dans Doom: The Dark Ages — même la difficulté, avec une tonne d’options pour ajuster le défi à sa guise et selon son niveau de jeu.

