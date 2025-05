Lecture Zen Résumer l'article

Randy Pitchford, le patron du studio Gearbox Software (Borderlands 4), a un avis bien tranché sur la hausse des prix des jeux vidéo. Et il ne risque pas de plaire aux fans…

On savait que Nintendo avait ouvert la boîte de Pandore en fixant le prix de Mario Kart World à 90 €. Aujourd’hui, l’heure est à la spéculation sur le futur des prix dans le jeu vidéo : GTA 6 ira-t-il plus haut ? Alors que les plaintes des joueuses et des joueurs s’amoncellent, dépités de constater une telle inflation, Randy Pitchford, charismatique patron de Gearbox Software, a un avis très tranché sur le sujet et il risque d’agacer.

En réponse à un fan lui suggérant de ne pas commercialiser Borderlands 4 à 80 dollars, Randy Pitchford a apporté une réponse lunaire et cinglante dans un tweet publié le 14 mai : « A), ce n’est pas de mon ressort. B), si tu es un vrai fan, tu trouveras un moyen de te le payer. Mon magasin local de jeux vidéo avait un exemplaire de Starflight à 80 $ pour la Sega Genesis, en 1991, alors que je venais de finir le lycée et que je travaillais au salaire minimum chez un glacier à Pismo Beach, et j’ai pu me l’offrir. »

Le studio derrière Borderlands 2 va se mettre ses fans à dos…

Randy Pitchford partage des propos d’une arrogance qui pourrait coûter cher à Borderlands 4, attendu pour le 19 septembre 2025. Les internautes lui font d’ailleurs déjà payer : « C’est l’une des pires réponses d’un CEO de ces derniers temps », commente VISCERAL. Un autre ajoute une réponse « C) », avec un gif aux couleurs de The Pirate Bay (comprendre : encourager le piratage). « Sous-entendre que les gens ne sont pas des vrais fans s’ils ne paient pas 80 $ pour un jeu ressemble à une logique Reddit », souligne, à juste titre, Mightykeef.

Borderlands 4 sera le gros jeu de Take-Two en 2025. Pas GTA VI. // Source : 2K Games

Pire, d’un point de vue économique, l’exemple fourni par Randy Pitchford n’a absolument aucun sens : on ne peut pas comparer le même tarif de deux époques différentes sans tenir compte de l’inflation. En somme, les 80 $ qu’il a dépensés en 1991 pour se payer Starflight n’ont pas du tout la même valeur que les 80 $ que pourrait réclamer Take-Two Interactive pour Borderlands 4. Son message est clair et terrible à entendre : si vous êtes un passionné, vous pouvez aligner les billets sans rechigner et sans rien dire. Vous ne pouvez pas payer ? Tant pis pour vous. Cette sortie rappelle ce moment où, pourtant critiqué, Nintendo a affirmé : « Si vous n’avez pas les moyens pour la Switch 2, il reste la Switch. »

On rappellera que l’entreprise de Randy Pitchford appartient à Take-Two Interactive, également éditeur de… GTA 6. Si les têtes pensantes de la multinationale cherchent à nous faire avaler la couleuvre, alors elles n’y vont pas du tout en douceur, plutôt avec un pied de biche. Cette communication osée, au mieux maladroite, pourrait néanmoins se retourner contre elles car, à la fin, ce sont bel et bien les joueuses et les joueurs qui décident, en votant avec leur porte-monnaie.

