Lecture Zen Résumer l'article

Ce 15 mai 2025, DOOM revient dans une version plus brutale. DOOM: The Dark Ages, préquelle directe de DOOM (2016) et Eternal, repense la formule avec un style médiéval dark fantasy qui tranche. Si vous êtes déjà tenté, sachez qu’il est possible de le précommander à un prix plus bas que celui affiché par Bethesda.

Officialisé lors du Xbox Games Showcase 2024, DOOM: The Dark Ages s’est dévoilé en profondeur ces derniers mois, et il a tout pour plaire aux amateurs de FPS sauvages. Attendu pour le 15 mai 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, le jeu est affiché à 79,99 € en version standard. Pour les joueurs Xbox et PC, difficile de ne pas recommander le Game Pass, qui propose le jeu day one à 11,99 €/mois, ou 17,99 € en version Ultimate. Si The Dark Ages est aussi long que DOOM Eternal (environ 14h pour l’histoire), un seul mois d’abonnement suffira à vivre l’enfer… à prix réduit.

Sur PS5, la seule option est d’acheter le jeu. Plusieurs marchands l’affichent déjà à un prix inférieur, comme E.Leclerc qui le propose en version physique à 64,99 €, avec un retrait gratuit en magasin.

C’est quoi, ce DOOM: The Dark Ages ?

DOOM: The Dark Ages fait office de prologue à la saga rebootée en 2016. Le joueur y incarne un Slayer aux débuts modestes : simple arme de guerre des rois et des dieux, utilisé pour repousser les forces démoniaques dans un monde dévasté aux accents médiévaux.

Ce nouvel opus change radicalement de tempo. Là où DOOM Eternal misait sur la vitesse et l’agilité, The Dark Ages ralentit le rythme pour offrir une expérience plus viscérale, plus lourde – -c’est en tout cas les impressions que l’on a eues lors de nos premières heures sur le jeu. Cela se ressent particulièrement lors de séquences avec le fameux DOOM Mecha Atlan, le géant de fer que l’on utilise pour battre les titans. Toutefois, un tour dans les paramètres du jeu peut vite changer la donne puisque, ce DOOM intègre une option pour changer la vitesse du jeu, et tout un tas d’options pour modifier la difficulté du jeu.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La nouveauté la plus marquante, c’est le bouclier-tronçonneuse, une arme à la fois défensive et offensive, capable de parer, frapper, se lancer et même déclencher des mécanismes. Le tout repose sur un bouton unique, ce qui change le feeling par rapport aux autres opus. En parallèle, id Software introduit aussi des phases de combat dans les airs avec le dragon cybernétique Serrat — une monture volante bardée de mitrailleuses. De quoi varier les plaisirs entre deux exécutions sanglantes.

À ce prix, ce DOOM: The Dark Ages vaut-il le coup ?

Les jeux à acheter day one sont toujours un investissement à perte, soyons honnêtes. Le prix a tendance à baisser les mois suivants, mais pour cet opus, c’est la seule option viable si vous êtes sur PS5. Si vous n’êtes pas forcément pressé, on vous conseille d’attendre. Mais maintenant, vous savez où le trouver au meilleur prix. Comme à son habitude, Bethesda a également prévu plusieurs éditions pour DOOM: The Dark Ages, histoire de contenter les collectionneurs de la licence. Un de ces bundle nommé « Will It Run » affiché à 666 dollars permet même de jouer depuis la boite du jeu à Doom original — encore plus sympa que de jouer sur Word.

Pour ce qui est du jeu en lui-même, nos premières impressions sont très encourageantes. Si cela se confirme le 15 mai, il pourrait bien décrocher une belle note lors de notre test complet à sa sortie.

Pour aller plus loin 6 raisons d’être vraiment hypé par Doom: The Dark Ages

Les points à retenir sur DOOM: The Dark Ages

Une balade en enfer offerte

Le gameplay est plus posé et plus brutal

La personnalisation de la difficulté rend le jeu moins élitiste

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !