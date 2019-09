Google fête ses 21 ans aujourd'hui. Tout du moins, officiellement. Mais à quoi peut bien correspondre la date du 27 septembre pour le géant de Mountain View ? Lui-même semble ne pas avoir l'info.

Joyeux anniversaire Google ! Aujourd’hui, mister moteur de recherche / régie de pub / laboratoire de choses bizarres / concepteurs d’outils numériques / expert de la sortie trop tôt de ses produits / fournisseur d’Android / YouTubeur pro / roi de la photo sur smartphone, fête ses 21 ans. Google peut consommer des boissons alcoolisées aux États-Unis : bravo !

Comme tous les ans, Google fête son anniversaire par un chèque à la presse française un doodle assez classique en ce mardi 27 septembre 2019.

Mais est-ce vraiment la date d’anniversaire de Google ? Sur la page dédiée à l’histoire de la compagnie, sur le site officiel de Google, la création de l’entreprise est notée au 4 septembre 1998. Le nom de domaine aurait été enregistré, lui, le 15 septembre 1997, soit un an avant. Larry Page et Sergei Brin ont commencé à travailler ensemble sur un proto-Google, BackRub, dès 1996.

L’anniversaire d’un doodle ?

Quant aux doodles célébrant l’anniversaire de Google, ils ont été tous publiés le 27 septembre, sauf en 2005 (le 26), en 2004 (le 7) et en 2003 (le 8). C’est en 2002 que Google a mis en ligne le premier doodle anniversaire un 27 septembre et il semblerait que ce soit l’anniversaire de ce doodle anniversaire originel que nous célébrons désormais tous les ans, pas tant l’anniversaire de Google. Oui, il faut suivre.

Mais à quoi correspond cette date ? Nous avons beau chercher sur Google et dans les documents à notre disposition, il n’y a pas vraiment de réponse définitive (original, pour un moteur de recherche dont l’ambition est « d’organiser les informations à l’échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous »).

La raison la plus probable a été relevée par le magazine The Independent dans un article de 2013 : il s’agirait de la célébration d’une querelle entre Google et Yahoo autour de l’indexation des résultats. Yahoo avait annoncé en 2005 qu’il indexait plus de contenu que Google. Mountain View avait alors répondu le 27 septembre qu’ils avaient travaillé dur pour multiplier par 1 000 leur index. Prends ça, Qwant ! Cela dit, si l’explication est correcte, elle ne permet pas de savoir pourquoi Google a commencé à célébrer le 27 septembre avant 2005.

Dès lors, difficile de dire que le 27 septembre est l’anniversaire officiel de Google — c’est plutôt celui qu’il s’est choisi. C’est donc aussi l’anniversaire de Numerama. Et de Julien Lausson.

Article publié initialement le 27 septembre 2016