Lecture Zen Résumer l'article

La fameuse série de SF poursuit la diffusion de sa saison 2, sur Apple TV+, jusqu’au 21 mars 2025. Mais que sait-on déjà sur la saison 3 de Severance ?

Trois ans : voilà la longue attente que les fans de Severance ont dû subir avant de pouvoir retrouver leur série de SF préférée. Heureusement, la saison 2 de la production d’Apple TV+ est enfin disponible, à raison d’un nouvel épisode chaque vendredi, depuis le 17 janvier 2025.

L’occasion d’épaissir toujours plus le mystère qui entoure Mark, Helly, Irving, Dylan et tous les employés de Lumon Industries. Mais Severance a-t-elle déjà été renouvelée pour une saison 3 ? Voici ce que l’on sait déjà sur cette suite très attendue.

Pour aller plus loin Severance : on a vu 6 épisodes de la saison 2, voici notre avis sans spoilers

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Est-ce que la série Severance, réalisée par Ben Stiller, aura une saison 3 ?

Malheureusement, pour le moment, Apple TV+ n’a fait aucune annonce sur le sujet. Cependant, compte tenu de l’immense succès de Severance, il serait très étonnant que la plateforme de streaming décide d’annuler l’une de ses séries phares.

D’autant que dans un portrait publié le 5 février 2025, par The Hollywood Reporter, le réalisateur Ben Stiller a confirmé que les scénaristes travaillaient déjà sur une saison 3, à Los Angeles : « Malgré les grèves des scénaristes et des acteurs qui ont frappé Hollywood en 2023, Apple a eu le mérite de garder le cap concernant la série et ils n’ont jamais cessé de la soutenir ».

Matt Cherniss, le directeur des programmes d’Apple TV+, a même décrit Severance comme « une incroyable réussite, dans tous les sens du terme ». Autant dire que la série semble donc être sur la bonne voie pour obtenir un renouvellement.

La fine équipe de Severance // Source : Apple TV+

Quand sort la saison 3 de Severance sur Apple TV+ ?

Aucune date de sortie n’a été dévoilée pour le moment. Cependant, dans son entretien accordé au Hollywood Reporter, Ben Stiller a confié qu’il espérait pouvoir livrer la saison 3 plus tôt que la précédente, pour que les fans n’attendent pas à nouveau trois longues années.

Puisque l’écriture a déjà commencé et que Severance est habituellement diffusée en début d’année sur Apple TV+, nous pouvons donc parier sur un retour de la série pour début 2027, au plus tard.

Pour aller plus loin Severance saison 2 : vous pouvez télécharger un objet clé de la série

Quels acteurs et actrices seront au casting de la saison 3 de Severance ?

Si aucune information n’a été révélée concernant la distribution de la saison 3, on peut tout de même aisément parier sur le retour des personnages principaux.

Mark, incarné par Adam Scott (Parks and Recreation, Big Little Lies), Helly, interprétée par Britt Lower (It’s Always Sunny in Philadelphia), Irving, joué par John Turturro (The Batman) ainsi que Dylan, que l’on connaît sous les traits de Zach Cherry (Fallout), devraient donc être à nouveau de la partie.

Harmony Cobel dans Severance // Source : Apple TV+

Mr Milchick et Mrs Cobel, respectivement incarnés par Tramell Tillman (Hunters) et Patricia Arquette (Médium), ainsi que l’actrice Gwendoline Christie (Game of Thrones), qui a fait son apparition fracassante dans la saison 2, pourraient également être de retour.

Pour aller plus loin Severance saison 2 : un caméo improbable se cache dans l’épisode 1

La saison 3 de la série Severance, sur Apple TV+, sera-t-elle la dernière ?

Dan Erickson, le créateur de la série, et Ben Stiller, le réalisateur, gardent volontairement le suspense autour de la fin de Severance. Cependant, ils ont toujours affirmé qu’ils savaient très précisément vers où ils se dirigeaient et comment ils comptaient conclure les aventures de Mark, Helly, et les autres.

Dans une interview accordée à Collider, en novembre 2024, Ben Stiller estimait qu’il s’agissait d’une « responsabilité envers les fans » : « Il y a toujours eu une part de nous qui savait exactement vers où la série se dirigeait et Apple nous a vraiment soutenu dans cette démarche. Ils ont été sensibles à notre histoire, sans jamais nous demander de la faire durer tant qu’elle avait du succès. Severance doit continuer tant que le récit le justifie. » Une chose est sûre : la série d’Apple TV+ a encore de nombreux mystères à révéler.

Pour aller plus loin La série Severance devient réalité dans une gare, ou presque

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+