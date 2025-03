Lecture Zen Résumer l'article

L’émission Touche pas à mon poste est désormais mise en avant par Canal+ sur sa page d’accueil. Ce qui ne convient pas à tous les internautes : c’est pour ça qu’un développeur a créé une extension qui retire Cyril Hanouna de Canal+.

Depuis quelques semaines, Touche pas à mon poste n’est plus diffusé sur C8 : c’est normal, la chaîne n’a pas obtenu le renouvellement de sa fréquence par l’Arcom. Le groupe Canal réagit en mettant en avant Cyril Hanouna sur sa page d’accueil et sur le site de Canal+. Alors que l’émission est détestée par une partie du public, un développeur a créé une extension qui retire TPMP du site.

Cette extension supprime Cyril Hanouna de la page d’accueil de Canal+

C’est un développeur prénommé Mathieu qui a publié ce 11 mars une extension de navigateur pour Chrome nommée Remove Hanouna. Elle fonctionne également sur tous les navigateurs basés sur Chromium, comme Microsoft Edge, Opera ou encore Brave. Cela répond aux critiques de certains utilisateurs de Canal+, se plaignant de voir apparaître TPMP en page d’accueil.

La page d’accueil de Canal+ sans TPMP // Source : Numerama

Remove Hanouna n’a qu’une seule utilité : retirer Touche pas à mon poste de la page d’accueil de Canal+. Pour les plus véhéments vis-à-vis de Cyril Hanouna, dommage, le programme peut toujours apparaître dans les autres recommandations ou dans la recherche de programmes.

Pourquoi Touche pas à mon poste est mis en avant par Canal+

Face à la fermeture de sa chaîne C8, Canal+ et TPMP réagissent. Tout d’abord, l’émission continue d’émettre, non plus sur la TNT, mais sur des chaînes chez les opérateurs, sur les réseaux sociaux, YouTube et Dailymotion, ainsi qu’une web TV, Zoubida TV. Une stratégie qui fonctionne : Touche pas à mon poste paraît avoir obtenu de bonnes audiences sur YouTube. Problème : YouTube a déjà rappelé la production à l’ordre, puisqu’elle n’a pas respecté certaines règles.

Canal+ met en avant Cyril Hanouna sur sa page d’accueil // Source : ludmilaex via Threads

En plus de ça, on peut regarder l’émission depuis Canal+. Pour éviter de perdre trop d’audiences, Canal+ met les bouchées doubles et affiche la page de l’émission sur sa page d’accueil, quitte à mettre de côté des films ou des séries. Malgré la fin de C8, Touche pas à mon poste reste l’un des programmes les plus importants pour Canal+.

