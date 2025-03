Lecture Zen Résumer l'article

YouTube a supprimé le replay de la première émission de TPMP nouvelle formule, 100 % en streaming. En cause : la diffusion de pages publicitaires de plusieurs minutes et la non-présentation de partenariats commerciaux.

En douze ans, l’Arcom a infligé plus de 30 sanctions à C8 et à son émission phare, Touche Pas à Mon Poste (TPMP). La chaîne du groupe Canal+ n’a pas fait de changements, ce qui a provoqué le non-renouvellement de sa fréquence par l’Arcom en 2024. Le 28 février 2025, la chaîne C8 s’est définitivement arrêtée sur la TNT. Son propriétaire a pris la décision de la débrancher totalement, puisqu’il estime qu’elle ne pourrait pas être rentable en dehors.

Cyril Hanouna, l’animateur de TPMP, est le seul à avoir réussi à sauver son émission malgré la fin de la chaîne C8. En attendant un transfert sur W9 à la rentrée, TPMP est désormais diffusée sur les box et sur une web TV, sur YouTube, Dailymotion, myCANAL et Molotov. Et les problèmes commencent déjà pour Cyril Hanouna.

YouTube rappelle déjà TPMP à l’ordre

Malgré la perte de C8, TPMP continue de battre des records. En streaming, l’émission a largement dépassé les 250 000 spectateurs le lundi 3 mars, jour de sa première diffusion (la curiosité est quelque peu redescendue depuis). C’est principalement sur les box que Cyril Hanouna bat tous les records, avec plus d’1,5 million de téléspectateurs durant la dernière partie de l’émission. Un chiffre historique pour une chaîne virtuelle, dédiée à une seule émission.

https://twitter.com/clem_garin/status/1896854573270397046

Avec son nouveau statut, Cyril Hanouna revendique une liberté totale. L’animateur s’est notamment amusé à citer de nombreuses marques à l’antenne, en partant du fait que l’Arcom ne le régulait plus (ce qui est faux, même si sa fenêtre d’action est plus petite). Cyril Hanouna est très fier de ses audiences numériques, qu’il voit comme une victoire pour la liberté d’expression.

Le problème est que YouTube ne le voit pas de cet œil. Si la plateforme de Google ne se mêle pas des contenus diffusés à l’antenne (en tout cas pas pour l’instant), elle reproche aux équipes de Cyril Hanouna de ne pas avoir lu ses conditions générales d’utilisation. L’Informé raconte que YouTube France a écrit à Cyril Hanouna pour lui rappeler plusieurs choses :

Sur YouTube, les écrans publicitaires passent par la plateforme. TPMP n’a pas le droit de diffuser 10 minutes de réclames dans son flux comme s’il s’agissait de son émission.

La loi oblige les créateurs de contenus à signaler tout contenu promotionnel. Cyril Hanouna, quand il cite des marques, a l’obligation de signaler tout partenariat.

Sur YouTube, Cyril Hanouna bat déjà des records d’audience. // Source : Capture Numerama

Depuis ce rappel à l’ordre, TPMP ne diffuse plus les publicités sur YouTube. La première émission a également été supprimée du replay, puisqu’elle contient du contenu « interdit ». YouTube indique à nos confrères de BFMTV travailler à une meilleure monétisation de TPMP, notamment en insérant des pubs pendant les coupures de l’émission.

Contacté par L’Informé pour commenter ce premier clash avec YouTube, Cyril Hanouna a répondu : « Je m’en bats les couilles de vos histoires en fait ! Amitiés ».

