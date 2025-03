Lecture Zen Résumer l'article

On le sait : regarder une série peut être un véritable plaisir comme un calvaire absolu, si on les choisit mal. Mais à quel moment faut-il accepter de lâcher l’affaire ? Combien d’épisodes sont-ils nécessaires pour laisser le temps aux enjeux de s’installer et pour vraiment les apprécier ? Les statistiques ont parlé.

« Comment ça tu n’as jamais vu Game of Thrones ?! Il faut absolument que tu la regardes ! Bon, la saison 1 est nulle, mais la suite est super, tu verras ! » On a toutes et tous déjà entendu cette promesse de la plus haute importance, à propos d’un large panel de productions, de la balade sanglante à Westeros en passant par Breaking Bad, The Wire ou la version américaine de The Office.

Mais attendre plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons, avant de pouvoir apprécier une série à sa juste valeur peut être très, très long. Et cela, peu importe le statut soi-disant culte de l’œuvre concernée. Pour trancher la question, la newsletter Stat Significant, écrite par le journaliste américain spécialisé Daniel Parris, a utilisé un outil indispensable et irréfutable : les statistiques.

Pour aller plus loin Voici les 16 meilleures séries à voir sur Netflix

Nous en attendant de savoir combien d’épisodes d’une série on doit (encore) regarder // Source : Warner Bros

Combien d’épisodes devez-vous regarder avant de laisser tomber une série ?

Face aux séries qui mettent du temps à s’installer et à devenir des classiques, on peut choisir entre deux options : continuer à s’acharner pendant encore plusieurs heures, en espérant que l’on commence enfin à apprécier ce que l’on regarde, ou l’enterrer plus rapidement, au risque de passer à côté d’un chef-d’œuvre. Alors quel est le nombre idéal d’épisodes à visionner, avant de laisser une série sombrer dans l’oubli ?

Pour mener son étude statistique sur le sujet, Daniel Parris a utilisé les données d’IMDb, un site de référence concernant les séries et les films, qui offre un système de notation. Il prend alors l’exemple de Friends, dont les épisodes sont notés, en moyenne, autour de 8,34/10, ce qui est plutôt haut. Mais pour atteindre ce chiffre, il faut attendre l’épisode 7 de la saison 1 : tous les précédents tombent sous la moyenne.

D’après l’étude de Daniel Parris, les épisodes sont mieux notés après l’épisode 7 d’une série // Source : Stat Significant

Globalement, l’analyse du journaliste américain tend à généraliser cette recommandation pour toutes les séries : il faudrait regarder entre 6 et 7 épisodes d’une œuvre, pour que celle-ci commence à prendre son rythme de croisière. C’est en tout cas le point de bascule identifié par Daniel Parris, celui à partir duquel les notes commencent vraiment à grimper. Il s’agit donc du chiffre optimal pour arrêter définitivement une série, si celle-ci ne vous a toujours pas convaincu.

Un déclin après les saisons 5 et 6 pour les séries longues

Cependant, certaines productions nécessitent une acclimatation encore plus longue. Des comédies cultes comme Seinfeld ont ainsi besoin de 16 épisodes pour que les notes atteignent la moyenne générale de la série, tandis que Buffy contre les Vampires nécessite pas moins de 8 chapitres.

Coucou Breaking Bad et Doctor Who // Source : Stat Significant

On constate, dans les tableaux de Stat Significant, la présence de nombreuses sitcoms : cela s’explique notamment par la durée plus longue de leurs saisons, qui contiennent généralement de 20 à 26 épisodes, là où les drames culminent plutôt en moyenne à 10 épisodes.

Daniel Parris note également que les séries qui s’étirent dans le temps souffrent souvent d’une baisse de qualité à partir de la saison 5 ou 6. Un constat qui tend donc à favoriser des programmes plus courts, dont l’excellence pourrait se constater jusqu’à la dernière seconde, sans s’étioler en bout de course.

Après la saison 5, il est temps de s’arrêter // Source : Stat Significant

Que faire de notre série préférée, actuellement sur le déclin ?

Stat Significant a même identifié un autre chiffre magique, pour être certains de ne pas rater une saison géniale de votre série préférée, malgré une baisse significative. Si vous avez déjà enchaîné plus de 6 épisodes (oui, encore 6) que vous trouvez particulièrement mauvais, la sonnette d’alarme doit être sonnée et vous pouvez mettre de côté cette production qui semble, malheureusement, vouée à l’échec pour la suite. Alors, si vous n’en pouvez plus de Grey’s Anatomy, mais que vous comptez tout de même regarder la saison 20, il est largement temps de s’arrêter.

À l’heure où les séries se multiplient, sur des plateformes de streaming toujours plus nombreuses, ces statistiques peuvent donner le vertige. Qui a encore envie de passer 6 à 7 heures devant un divertissement passable au mieux, médiocre au pire ? Les plus complétionnistes d’entre nous seront probablement rassurés par cette étude minutieuse, mais pour les autres, n’ayez crainte : personne ne vous jugera si vous n’avez vu que trois épisodes de Game of Thrones dans votre vie, c’est promis.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama