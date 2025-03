Lecture Zen Résumer l'article

Un évènement sinistre devrait être montré dans la saison 2 d'Andor. Une séquence terrible pour l'Empire galactique, mais décisive aussi pour l'Alliance rebelle.

Qu’on se le dise, la nouvelle saison d’Andor a l’air absolument fabuleuse. La première avait déjà placé la barre très haut, en décrochant clairement le titre de meilleure série Star Wars en live action. Compte tenu de ce qui a été montré dernièrement, pour préparer la sortie en avril d’Andor saison 2, il y a fort à parier qu’elle conservera cette distinction.

Le 5 mars 2025, la production a décidé de partager un petit clip promotionnel — un special look, dans le jargon — entremêlant des scènes de la série à des extraits d’échanges avec le casting et l’équipe de tournage. Il y a évidemment bien des choses que l’on pourrait dire sur les séquences montrées au public. Mais il y en a une qui mérite toutefois un petit mot.

Attention, la suite contient des spoilers sur un épisode historique de Star Wars.

Gare à vous !

Une tragédie qui va accélérer la rébellion contre l’Empire

Le clip présente en effet plusieurs passages montrant une foule mécontente, mais pacifique, en train de manifester, tout en étant encerclée par des forces de l’Empire galactique. On devine que les choses vont déraper, car des chasseurs impériaux survolent la place sur laquelle sont regroupés les protestataires. Des tirs et un mouvement de foule, d’ailleurs, sont visibles.

Une répression comme une autre, dans une galaxie gouvernée par des forces despotiques ? Pas tout à fait : il a été remarqué un indice particulier en activant les sous-titres du special look. Il est fait mention d’une langue, le ghor, là où les contestataires se sont rassemblés et donnent de la voix. Or, le ghor est la langue de la planète Ghorman.

Tout ceci doit laisser de marbre l’immense majorité du public, sauf parmi les plus nerds de Star Wars. Il faut pourtant savoir que Ghorman est un monde marqué par une histoire tragique justement survenue sous l’ère de l’Empire. Un évènement qui va précipiter un peu plus la guerre civile et l’émergence d’une Alliance pour tenter de renverser la tyrannie.

Vous le sentez venir, le dérapage ? // Source : Lucasfilm

Baptisé « massacre de Ghorman », ce qui donne immédiatement le ton, cet épisode survient deux ans avant la bataille de Yavin, dans l’épisode IV de Star Wars (Un nouvel espoir). On devrait manifestement le voir à l’écran, dans la mesure où la temporalité du récit va radicalement changer avec la saison 2 d’Andor, afin d’arriver juste avant l’épisode IV.

Comme le rappelle l’encyclopédie francophone de référence Holonet, ce massacre va provoquer à plus grande échelle la rébellion contre l’empereur Palpatine. Ce moment est véritablement un tournant dans l’histoire, car il est l’un des déclencheurs de la guerre civile. Il va aussi convaincre les sénateurs opposés à l’Empire à changer d’approche.

Hécatombe au sein de manifestants pacifiques

Mais quel est ce massacre ? Dans l’ancien canon, il s’agit une décision impliquant Wilhuff Tarkin (que l’on voit notamment dans Un nouvel espoir et Rogue One), qui n’est alors pas encore grand moff. Face aux manifestants, il ordonne de faire un atterrir un vaisseau de guerre sur la foule, tuant et blessant des centaines de personnes.

Or, au lieu de provoquer la ferme condamnation de l’Empire et la mise aux fers des responsables, en attendant un jugement et une exécution, cette tragédie n’entraînera aucune conséquence sur Tarkin. Au contraire : il continuera de progresser dans l’appareil politico-militaire, accédant à des responsabilités toujours plus importantes.

Cassian Andor. // Source : Lucasfilm

Toute la question est de savoir si Andor proposera à l’écran une scène qui sera assurément d’une grande cruauté ou si l’on se dirige vers une relecture moins « barbare », avec un assaut impitoyable montrant des stormtroopers faisant feu sur la foule désarmée. Sauf coup de théâtre, il semble que l’on se dirige vers la seconde option.

Quelle que soit sa forme, cette répression dans le sang sera certainement l’un des points d’orgue de la série. Un évènement critique dans la saga Star Wars qui rappellera que la franchise, si elle est tout à fait en mesure de proposer des histoires réussies pour la jeunesse, sait traiter avec brio des histoires beaucoup plus sombres et sinistres. Plus adultes, en somme.

Souhaitons que Disney+ s’en souvienne pour l’avenir de Star Wars. Et gageons que les plus rétifs laissent cette fois enfin une chance à Andor.

